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На Урале предложили изменения в законодательство о закупках в сфере строительства

На Урале предложили изменения в законодательство о закупках в сфере строительства
Иллюстрация: DK.RU

Строители и проектировщики считают, что нужно отдавать предпочтение компаниям с опытом, а не тем, кто предлагает наименьшую цену. Это и еще 37 предложений отправлены в правительство РФ.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Перечень предложений по совершенствованию норм строительства и проектирования бюджетных и государственных объектов составили участники международного форума о закупках в строительстве и проектировании WorldBuild/StateContract. Организаторы форума, Уральское объединение строителей, рассказали DK.RU, что на его полях было собрано 38 предложений по корректировке федеральных законов.

Топ-7 предложений выглядит следующим образом.

  1. Проводить закупки на строительство и реконструкцию объектов только с использованием механизма конкурса, который позволит прежде всего оценить опыт подрядчика, а не цену, за которую он готов работать. Сейчас демпинг приводит к срыву сроков и некачественному выполнению работ.
  2. При строительстве муниципальных объектов сначала выбирать подрядчика, а потом распределять бюджетные средства, чтобы начать строительство с нужным финансированием. Сейчас это не всегда предоставляется возможным в связи с тем, что стоимость работ рассчитывается с учетом инфляции на год, а строительство может длиться пять лет.  
  3. Уточнить понятие «нецелевого использования» и «неэффективного использования бюджетных средств» в бюджетном кодексе или исключить их из Кодекса административных правонарушений, чтобы избежать судебных споров из-за неопределенных понятий.
  4. Закрепить зеркальные штрафные санкции для заказчиков и подрядчиков и ввести отсрочку оплаты до 7 дней. Сейчас, если подрядчик нарушает сроки строительства — он платит штраф в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. Если заказчик задерживает оплату — платит 0,01% за 10 дней просрочки.
  5. При проектировании объектов здравоохранения, культуры, спорта и образования отдавать предпочтение тем компаниям, которые уже имеют опыт подобный опыт.
  6. Обязать заказчика возводить объекты с учетом исправленных в проекте ошибок, без дополнительного прохождения экспертизы.
  7. Перед началом строительства проект проходит экспертизу, где Глагосэкспертиза корректирует материалы и делает замены на дешевые аналоги, что ухудшает качество стройки. Строители и проектировщики предлагают запретить замену материалов.

Как пояснил заместитель гендиректора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков, строители и проектировщики не первый раз отправляют свои предложения для рассмотрения на федеральном уровне:

Инициативы участников форума слышат в федеральных органах власти. Например, ранее были приняты важные меры для финансовой устойчивости подрядчиков: повысили авансы до 50% и снизили размер обеспечения — сумму, который должен платить поставщик за участие в контракте.

Ранее DK.RU сообщал, что в Новокольцовском микрорайоне решили построить образовательный кластер на 3 тыс. детей — в его состав войдут три садика, образовательный центр для детей разных возрастов, средняя школа, а также центр с библиотекой, школами искусств и спортшколой.

Также DK.RU сообщал, что в 2024 г. Свердловская область профинансирует строительство рекордного количества школ. 

Автор: Елизавета Порошина
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