На Урале предложили изменения в законодательство о закупках в сфере строительства

Строители и проектировщики считают, что нужно отдавать предпочтение компаниям с опытом, а не тем, кто предлагает наименьшую цену. Это и еще 37 предложений отправлены в правительство РФ.

Перечень предложений по совершенствованию норм строительства и проектирования бюджетных и государственных объектов составили участники международного форума о закупках в строительстве и проектировании WorldBuild/StateContract. Организаторы форума, Уральское объединение строителей, рассказали DK.RU, что на его полях было собрано 38 предложений по корректировке федеральных законов.

Топ-7 предложений выглядит следующим образом.

Проводить закупки на строительство и реконструкцию объектов только с использованием механизма конкурса, который позволит прежде всего оценить опыт подрядчика, а не цену, за которую он готов работать. Сейчас демпинг приводит к срыву сроков и некачественному выполнению работ. При строительстве муниципальных объектов сначала выбирать подрядчика, а потом распределять бюджетные средства, чтобы начать строительство с нужным финансированием. Сейчас это не всегда предоставляется возможным в связи с тем, что стоимость работ рассчитывается с учетом инфляции на год, а строительство может длиться пять лет. Уточнить понятие «нецелевого использования» и «неэффективного использования бюджетных средств» в бюджетном кодексе или исключить их из Кодекса административных правонарушений, чтобы избежать судебных споров из-за неопределенных понятий. Закрепить зеркальные штрафные санкции для заказчиков и подрядчиков и ввести отсрочку оплаты до 7 дней. Сейчас, если подрядчик нарушает сроки строительства — он платит штраф в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. Если заказчик задерживает оплату — платит 0,01% за 10 дней просрочки. При проектировании объектов здравоохранения, культуры, спорта и образования отдавать предпочтение тем компаниям, которые уже имеют опыт подобный опыт. Обязать заказчика возводить объекты с учетом исправленных в проекте ошибок, без дополнительного прохождения экспертизы. Перед началом строительства проект проходит экспертизу, где Глагосэкспертиза корректирует материалы и делает замены на дешевые аналоги, что ухудшает качество стройки. Строители и проектировщики предлагают запретить замену материалов.

Как пояснил заместитель гендиректора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков, строители и проектировщики не первый раз отправляют свои предложения для рассмотрения на федеральном уровне:

Инициативы участников форума слышат в федеральных органах власти. Например, ранее были приняты важные меры для финансовой устойчивости подрядчиков: повысили авансы до 50% и снизили размер обеспечения — сумму, который должен платить поставщик за участие в контракте.

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