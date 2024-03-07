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В Новокольцовском построят образовательный кластер на 3 тыс. детей

В Новокольцовском построят образовательный кластер на 3 тыс. детей
Иллюстрация: телеграм-канал главы города

В состав кластера войдут три дошкольных образовательных учреждения, образовательный центр для детей разных возрастов, средняя школа, а также центр с библиотекой, школами искусств и спортшколой.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Строительство нового образовательного кластера в Новокольцовском микрорайоне утвердил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он разместится на участке между Новосинарским бульваром, Сибирским трактом и улицей Олимпийской.

В кластер войдут два дошкольных образовательных учреждения на 350 мест и одно на 250 мест, образовательный центр на 350 дошкольников и 1,5 тыс. школьников и школа на 1,5 тыс. мест. Еще в Новокольцовском появится центр с библиотекой и школой искусств на 330 учеников, вторая школа искусств на 280 учащихся, спортивная школа на 1,2 тыс. мест.

Образовательный кластер будут строить поэтапно, работы должны быть завешены до 2035 года, сообщает «Ъ».

Ранее в Екатеринбурге представили проект нового здания Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ. Институт станет одним из подразделений университета, которое в ближайшие несколько лет переедет в Новокольцовский микрорайон.

Как сообщил гендиректор «Синара-Девелопмент-Проект» Михаил Уваров, корпус ИРИТ-РТФ станет самым крупным на территории нового кампуса УрФУ. Его площадь составит около 40 тыс. кв. м, он сможет вмещать более 4 тыс. человек.

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Что будет со зданиями УрФУ в центре Екатеринбурга?

Автор: Виктория Говорковская
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