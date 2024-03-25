На Среднем Урале — волна лжеминирований. За день эвакуировали три больницы

Ранее региональные власти ввели повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей. Решение было принято на заседании антитеррористической комиссии после теракта в «Крокус Сити Холле».

В городах Свердловской области началась волна лжеминирований в местах массового скопления людей. Сегодня стало известно об эвакуации посетителей и сотрудников больниц в трех городах.

Утром эвакуация прошла в Арамильской городской больнице . Как пишет местное издание « Арамильские вести », неизвестные сообщили руководству медучреждения, что оно заминировано. Всех сотрудников и пациентов вывели на улицу. В результате проверки взрывчатых веществ не нашли. Сотрудники правоохранительных органов будут разыскивать автора электронного письма.

. Как пишет местное издание « », неизвестные сообщили руководству медучреждения, что оно заминировано. Всех сотрудников и пациентов вывели на улицу. В результате проверки взрывчатых веществ не нашли. Сотрудники правоохранительных органов будут разыскивать автора электронного письма. В это же время эвакуировали пациентов и медперсонал из детской поликлиники в Первоуральске. В сообществе « Инцидент Первоуральск » в соцсети ВКонтакте указано, что причиной эвакуации также стало сообщение о минировании.

Издание 66.RU со ссылкой на свои источники пишет, что сообщения о минировании утром 25 марта поступили на электронную почту в десятки учреждений свердловского министерства здравоохранения. Официально минздрав не комментировал эту ситуацию.

Кроме этого, в Екатеринбурге днем эвакуировали медперсонал и пациенток Екатеринбургского клинического перинатального центра на ул. Антона Валека. Как подтвердили URA.RU в минздраве, решение было принято из-за бесхозной сумки. Пациенток разместили в библиотеке, расположенной в этом же доме. Служба ЧОП передала информацию о забытой сумке в правоохранительные органы. На месте работает Росгвардия.

Ранее DK.RU сообщал, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в Свердловской области, как и в других регионах страны, ввели повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей:

до 10 мая приостановлено проведение развлекательных мероприятий, а также ярмарок, не отвечающих необходимым условиям обеспечения безопасности;

проведение развлекательных мероприятий, а также ярмарок, не отвечающих необходимым условиям обеспечения безопасности; разрешено проведение спортивных и патриотических мероприятий только в местах и на объектах, которые соответствуют требованиям к антитеррористической защищенности;

администрациям торгово-развлекательных центров рекомендовано незамедлительно принять меры усилению безопасности объектов, а также отказаться от массовых мероприятий;

на улицах, площадях, в общественных местах будут выставлены усиленные патрули.

Как пишет Justmedia.ru, ссылаясь на источники, связанные с гастрольной индустрией, пока концерты, которые должны пройти в Екатеринбурге в апреле-мае, не отменяются. По всей видимости, продолжат работать и театры. Так, еще в субботу, когда стало известно о вводимых ограничениях, драматург Николай Коляда заявил, что спектакли его театра — не развлечение, а потому он не планирует их отменять.

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