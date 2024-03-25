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В Североуральске на шахте произошло обрушение породы. Под завалами оказались двое рабочих

В Североуральске на шахте произошло обрушение породы. Под завалами оказались двое рабочих
Иллюстрация: ru.freepik.com

Происшествие случилось на шахте «Кальинская» Североуральского бокситового рудника. Шахтеры живы — они подают сигналы. Чтобы до них добраться, горноспасатели ведут разбор завалов.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

На шахте «Кальинская» Североуральского бокситового рудника (входит в РусАЛ) произошло обрушение горных пород. Происшествие случилось ранним утром. Под завалами оказалось два сотрудника предприятия — проходчики 1992 и 1997 годов рождения. Они подают признаки жизни, стуча по трубам.

Информацию «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службах СУБРа и регионального ГУ МВД. В настоящий момент горноспасатели разбирают завалы, чтобы до них добраться. В спасательной операции задействовано 12 человек из специального горно-спасательного отряда и сотрудники шахты.

Всю необходимую помощь горнякам поручил оказать губернатор Евгений Куйвашев. По его поручению на место выехала глава Североуральска Светлана Миронова. Также подключился региональный Минздрав, сообщает близкий к администрации губернатора телеграм-канал «Не для протокола».

Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Североуральска Игорь Гусаков.

«Кальинская» — одна из нескольких шахт Североуральского бокситового рудника. Здесь ведется добыча бокситов подземным способом. По данным региональных СМИ, обвал породы произошел на 1130-м горизонте блока 11 Северной шахты № 13.

Добавим, что на прошлой неделе обвал горных пород произошел на золотодобываемом руднике комбината «Пионер» в Амурской области. Под завалами оказались 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Уже неделю на месте работают спасатели из дальневосточных регионов. Утром появились новости о том, что рудник с горняками, скорее всего, затоплен.

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Автор: Елизавета Порошина
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