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Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России

Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
Автор фото: Александр Кряжев. Иллюстрация: РИА Новости

В ведомстве считают, что нужно отказаться от бессрочных трудовых договоров с иностранными гражданами. Нанимать мигрантов можно будет только целевым способом и не более чем на два года.

#МИГРАНТЫ#НОВОСТИ

Минтруд внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами, пишут «Известия». Законопроект направлен на регулирование трудовой миграции, приоритетом которой станет организованный целевой набор работников. На данный момент трудовые договоры с иностранными гражданами могут заключаться на бессрочной и срочной основе:

Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе в отношении этого сотрудника. Если трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, ему необходимо будет покинуть страну в установленный срок, — пояснили в Минтруде.

При этом целевым набором мигрантов будут заниматься не работодатели, а специально создаваемая под эти цели компания. Она будет выполнять роль кадрового центра для российских предприятий, которые хотят принять на работу мигрантов:

Планируется создать государственную организацию в форме публичной правовой компании, которая выступит в роли оператора организованного набора. При этом она будет подключена к межведомственному взаимодействию и будет обязана вести мониторинг нахождения работника именно у того работодателя, под потребности которого он был привлечен, — добавили в Минтруде.

Согласно данным Института демографических исследований РАН, по состоянию на февраль 2024 г. в России насчитывается до 4 млн нелегальных мигрантов, однако эта цифра неокончательная.

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что поддерживает ужесточение миграционного законодательства:

Отказ от заключения бессрочных трудовых договоров с иностранными гражданами заслуживает поддержки, так как это упростит контроль за пребыванием этих граждан в стране. Нужно ввести дактилоскопический контроль для таких иностранных граждан на всех участках пересечения границы. Кроме того, нужно урегулировать вопрос их проживания в соответствии с жилищным законодательством РФ. Это значит — никаких временных бытовок или вагончиков. Также следует усилить контроль за деньгами, которые перетекают за границу, — сказал он.

Директор международного альянса «Трудовая миграция» Сергей Болдырев также выступает за ужесточение трудовой миграции:

Целевой набор необходим, а вопрос трудовой миграции должен строго контролироваться государством. Надо тщательно оценивать каждого такого гражданина, а не подходить с позиции, например, сдал он экзамен по русскому языку или нет.

Ранее DK.RU рассказывал, что Минтруд предложил оставить для трудовых мигрантов только систему целевого набора, то есть мигранты не смогут в частном порядке приезжать в страну на поиски работы. В ведомстве недовольны, что иностранные граждане приезжают в Россию чаще всего по приглашению строительных компаний, однако после оформления документов уходят работать таксистами и курьерами.

Добавим, что сейчас в России для мигрантов действует патентная система, которая позволяет иностранцам безвизово въезжать в страну и трудоустраиваться на работу. При этом многие работают без патента.

В колонке на DK.RU председатель совета директоров «Корин Холдинга», вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль объяснял, что в последнее время правительство часто предлагало решить вопрос кадрового голода увеличением количества мигрантов, однако такой подход ошибочен:

У нас ошибочно принято объяснять необходимость привлечения мигрантов экономическими причинами. Мол, без них в России все загнется. Но это совсем не так. И я согласен: экономике страны мигранты в таких количествах не нужны, и никакой катастрофы с трудовыми ресурсами у нас нет. Более того, мигранты не спасли ни одну страну при переходе к реиндустриализации, импортозамещению и технологическим трансферам. Нельзя забывать и о том, что многие мигрантские диаспоры, по крайней мере те, с которыми мы имеем дело в России, принципиально не интегрируются в общество. Это не вина приезжих, не хорошо и не плохо, а просто такова реальность. И это нужно иметь в виду: стимулируя въезд в Россию большого количества мигрантов, мы создаем себе дополнительную социальную проблему, не решая при этом проблем экономических.

Автор: Екатерина Круглова
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