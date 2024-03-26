«Титановую долину» собираются расширить за счет площадки в Патрушах

Губернатор Свердловской области утвердил заявку в Минэкономразвития России на расширение особой экономической зоны. Площадь новой очереди ОЭЗ составит 123,2 гектара.

Глава региона Евгений Куйвашев подписал заявку в Минэкономразвития на расширение «Титановой долины». Перспективная площадка находится на территории Сысертского городского округа в 30 метрах от действующей площадки «Уктус», площадь новой очереди ОЭЗ составит 123,2 га.

На новой площадке особой экономической зоны компания «Сима-Ленд» планирует реализовать ряд взаимосвязанных проектов в сфере логистики и производства товаров повседневного спроса. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 12 млрд руб.

На площадке разместится инновационный распределительный центр стоимостью около 9,2 млрд руб. и автоматизированный логистический комплекс стоимостью в 1,6 млрд руб. Также появится производство инновационных изделий из полимерных и прочих материалов (оценивается в 422 млн руб.), производство парфюмерных и косметических средств (оценивается в 200 млн руб.) и производство текстильных изделий (оценивается в 505 млн руб.).

Все инвестиционные проекты находятся в высокой степени готовности.

Ранее в правительстве региона посчитали, сколько «Титановая долина» внесла в бюджет. Резиденты особой экономической зоны «Титановая долина» с момента ее запуска заплатили налогами, таможенными сборами и страховыми платежами более 9,7 млрд руб. В 2023 г. отчисления составили 917,9 млн руб. Заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин подчеркивает, что особая экономическая зона пользуется у инвесторов повышенным спросом.

Напомним, что в марте статуса резидента «Титановой долины» лишилась компания «Ферростар». Арбитражный суд области удовлетворил иск регионального министерства инвестиций и развития. Бывший резидент должен выплатить 5 млн руб. неустойки.