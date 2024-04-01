Елена Дворядкина, УрГЭУ: «Экономическое образование универсально и ценно на рынке труда»

Почему экономическое образование входит в топ-5 самых популярных направлений обучения у абитуриентов и как меняются требования к экономистам в современном мире — читайте на DK.RU.

В феврале 2024 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил выдающихся жителей государственными наградами и знаками отличия региона. В частности, почетным званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» была награждена директор Института экономики и финансов УрГЭУ Елена Дворядкина. Двумя годами ранее Елена Дворядкина стала обладателем звания «Профессор года» по направлению «Гуманитарные науки». Обе награды присуждаются за большой вклад в укрепление престижа уральской высшей школы и подготовку ценных специалистов для экономики региона.

Елена Дворядкина является выпускницей УрГЭУ, она поступила в университет в 1991 г. на специальность «Финансы и кредит» по направлению Банковское дело. Затем окончила аспирантуру по направлению «Региональная экономика». В 1999 г. началась ее преподавательская деятельность.

В интервью DK.RU Елена Дворядкина рассказала, почему экономическое образование на протяжении долгих лет входит в топ-5 самых популярных направлений обучения у абитуриентов и как меняются требования к экономистам в современном мире.

Вы знаете программу обучения экономики и с точки зрения студента, и с точки зрения преподавателя. Расскажите, как за прошедшие годы поменялось экономическое образование.

— Фундаментальность профессии осталась прежней, сохраняются традиционные и появляются новые черты экономического образования. И УрГЭУ как профильный экономический университет Урала держит марку и сохраняет лучшие традиции университетского образования в России.

Однако нельзя не заметить изменения, которые произошли с экономическим образованием. Во-первых, появились новые профили подготовки — Бизнес-аналитика, Экономическая безопасность, Корпоративный бизнес и управление проектами, Экономика недвижимости, Логистика, Бизнес-безопасность и управление рисками, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность и многие другие.

Это связано с тем, что жизнь не стоит на месте, появляются новые профессии, новые виды деятельности. В условиях плановой экономики готовили экономистов – плановиков производства, в начале 90-х годов был бум подготовки банкиров, а сегодня профессия экономист стала намного шире и функциональнее.

Второй момент — появилась сетевая форма образования, когда разные вузы могут взаимодействовать между собой и выстраивать процесс обучения таким образом, что часть дисциплин студенты осваивают на площадке одного университета, а часть — на площадке другого. Причем сетевая форма возможна не только с другими университетами, но и с предприятиями реального сектора. Например, у нас есть сетевая программа «Финансы и кредит», которая реализуется совместно с одним из системообразующих банков.

Кроме того, сегодня программы экономического образования проходят профессионально-общественную аккредитацию, то есть их оценивает не только Министерство науки и высшего образования, но и бизнес-сообщество, для которого мы готовим кадры.

Также значительно ускорился темп обновления материалов: меняются законы, инструкции, выпускаются новые постановления, вносятся поправки — за всем этим преподавателям нужно следить, чтобы давать студентам самую актуальную информацию.

И, конечно, с развитием технологий студентам стало доступно дистанционное образование, когда жители отдаленных регионов могут не приезжать в университет, а получить профессию удаленно.

В целом сегодня высшее образование стало более практикоориентированным.

Одно из важных отличий УрГЭУ заключается в том, что, с одной стороны, наши преподаватели в обязательном порядке проходят стажировку на предприятиях региона из сферы промышленности, услуг, финансового сектора, чтобы быть в курсе актуальной практической повестки.

А с другой, мы привлекаем практиков, работников реального сектора экономики, которые занимаются со студентами и рассказывают им, как в реальности выстраивается работа на местах.

Изменились ли требования к компетенциям выпускников экономических факультетов?

— Экономическое образование предполагает, что человек умеет: считать, планировать, анализировать и принимать грамотные управленческие решения. Эти компетенции ключевые, такие требования к выпускникам выдвигались как 25 лет назад, так и сегодня. Но с учетом цифровизации и развития технологий требования к выпускникам экономических вузов стали шире.

Современный экономист должен уметь работать с прикладными пакетами программ и обрабатывать огромное количество информации. Также для выпускников экономических направлений очень важно уметь взаимодействовать с людьми и работать в коллективах.

Экономика — во многом не кабинетная профессия. Да, например, у бухгалтера довольно большая доля документооборота, но современный бухгалтер это и хороший аудитор, и аналитик. Без хорошего главного бухгалтера не может быть успешно действующего предприятия.

Уже сейчас все больше внимания экономическое образование будет уделять надпрофессиональным навыкам, таким как коммуникация, умение работать в команде и взаимодействовать с людьми, умение работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены задач.

С 2021 г. вы возглавляет Институт экономики и финансов УрГЭУ. Сколько специалистов готовит институт ежегодно и насколько востребованы выпускники?

— Армия наших выпускников большая. Ежегодно только наш институт выпускает порядка 200 специалистов на рынок труда. При этом 90% выпускников на момент защиты диплома или уже работают, или имеют предложение о работе. Востребованность очень высокая.

Центр карьеры УрГЭУ находится на связи с работодателями, проводит открытые лекции, встречи. Так что проблем с трудоустройством у наших студентов нет. Наоборот, есть дефицит хороших выпускников.

Учебный процесс в УрГЭУ выстроен таким образом, что является практикоориентированным: ребята изучают не только теорию, но и в обязательном порядке проходят практику, они знают, как устроены финансовые и экономические процессы в современных реалиях.

Экономическое образование входит в топ направлений у абитуриентов, как вы считаете, почему молодые люди стремятся получить именно экономическое образование?

— Экономическое образование повышает конкурентоспособность выпускника на рынке труда за счет своей универсальности, оно дает навык распоряжения ресурсами — финансовыми, материальными и т.д.

Экономист — это финансово грамотный человек. Также экономическое образование прекрасно комбинируется с другими специальностями. Профессия экономиста дает возможность расширять свои профессиональные возможности в разных сферах — это и государственное и муниципальное управление, и юриспруденция, и биотехнология, например. И, конечно, экономическое образование способствует развитию предпринимательских способностей.

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