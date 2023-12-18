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УБРиР и УрГЭУ открыли киберспортивный полигон

УБРиР и УрГЭУ открыли киберспортивный полигон
Иллюстрация: УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) запустили специализированный зал для занятий киберспортом.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#БИЗНЕС

В церемонии открытия площадки приняли участие ректор университета Яков Силин, президент УБРиР Алексей Долгов и заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

Киберспортивный полигон расположен на третьем этаже здания УрГЭУ. В помещении оборудованы 10 мест для игроков и два места для судей. Техническое оснащение соответствует федеральному стандарту спортивной подготовки в компьютерном спорте. Игровые компьютеры собраны из отдельных комплектующих по специальному техническому заданию и отвечают самым современным требованиям по производительности и скорости. Для удобства зрителей трансляция соревнований выводится на отдельные телевизоры. Место каждого игрока оснащено специальным креслом, адаптированным под занятия киберспортом. В оформлении аудитории использованы элементы фирменной айдентики вуза и банка.

Полигон позволит проводить на площадке университета соревнования по киберспорту федерального и международного уровня.

УБРиР и УрГЭУ открыли киберспортивный полигон 1Фото: Церемония открытия

«Киберспорт сегодня официально признан во всем мире и активно развивается у нас в стране, в том числе, в Свердловской области. Растет популярность киберспортивных турниров у молодежи. УБРиР стремится быть в русле инновационных трендов, и потому мы посчитали необходимым поддержать в этом проекте нашего партнера — главный финансовый вуз Урала», — рассказал Алексей Долгов.

Первые соревнования состоялись уже в день открытия киберполигона — новую площадку опробовали участники Кубка УрГЭУ по CS2. 23 декабря новый полигон будет представлен гостям круглого стола по развитию киберспорта на Урале.

 «Современные технологии сегодня крайне востребованы молодыми людьми. В нашем университете идет подготовка специалистов по десяткам различных направлений. Но в каждом из них студенты могут повысить свою востребованность за счет ИТ-навыков, а поможет в этом в том числе наш киберспортивный полигон»,  — отметил на открытии площадки Яков Силин.

Реклама. ПАО УБРиР. https://www.ubrr.ru/ erid: LjN8KZYmP

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Автор: Мария Смирнова
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