Светлана Пьянкова, УрГЭУ:«Знания, а не энергоносители становятся главным ресурсом в мире»

Впервые о ноономике заговорили более 20 лет назад, сейчас происходит активное формирование теории. Как ноономика меняет наше представление об экономических процессах — читайте на DK.RU.

Экономика России за 2023 г. выросла на 3,6%, а промышленное производство — на 3,5%. Исследователи уверены, что сегодня в мире происходит перестройка макроэкономического уклада, которая требует развития новых теорий экономики, например таких, как ноономика. Главная фигура, с которой связана теория ноономики в России, — президент Вольного экономического общества (ВЭО) России, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов. В прошлом году в сотрудничестве между УрГЭУ, ВЭО России и Институтом нового индустриального развития им. С.Ю. Витте был создан Центр ноономики.

С доктором экономических наук, профессором кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ Светланой Пьянковой разбираемся, в чем особенность теории ноономики, чем она отличается от экономики и какие задачи решает первый Центр ноономики в России.

Почему важно изучать ноономику, и в чем отличие этой теории от экономики?

— Ноономика — это одна из актуальных и современных наук. Корень «ноо» взят из греческого и переводится как «разум», соответственно, направление ноономики можно иначе назвать «разумная экономика».

Ноономика изучает неэкономический способ организации общества, удовлетворение симулятивных, то есть навязанных, например, рекламой, и несимулятивных потребностей общества.

Также ноономика изучает проблему диффузии собственности, что очень актуально в современном мире, где люди пользуются лизингом, арендой недвижимости, каршерингом — все это меняет отношение к формам собственности, а также оказывает влияние на структуру экономических отношений.

Помимо этого, ноономика изучает социальные аспекты экономики: то, как меняется разум человека с учетом мировых тенденций, таких как глобализация и цифровизация. Согласитесь, что с развитием цифровизации поведение человека сильно меняется: это и развитие онлайн-банкинга, и маркетплейсов, что, несомненно, сказывается на экономике.

Кроме того, если раньше человек приобретал несколько товаров, чтобы удовлетворить потребности (телефон, фотокамеру, факс, компьютер), то сегодня все эти функции может выполнять одно устройство — смартфон. Конечно, это также сказывается на экономике.

Отдельный аспект изучения — это проблема вытеснения человека из производства с учетом роботизации и автоматизации. Ноономика изучает, как эти процессы скажутся на высвобождении человека из производственного процесса и куда будет направлен человеческий потенциал, а также квалификация специалистов.

Например, в теории ноономики говорится, что с учетом развития производства в продукте все выше становится знаниевая компонента, а энерго- и фондоемкость уменьшаются. То есть сегодня для производства продукта важнее становятся не ресурсы, а знания: разработки, нанотехнологии, образование и квалификация сотрудников и прочее. В целом ноономика настаивает, что человеческий капитал во время технологического прогресса должен совершенствоваться. Человек должен становиться квалифицированной, всесторонне развитой, солидарной, культурной, разумной личностью.

Как мы видим, теория ноономики очень разносторонняя и актуальная. Она изучает симбиоз науки, образования и производства. Автор теории ноономики Сергей Дмитриевич Бодрунов называет это принципом солидаризма, который очень важен для развития ноообщества. Ноообщество основано на объединении взглядов, общества, на солидаризме, о котором идет речь в 75 статье Конституции.

Впервые о ноономике заговорили более 20 лет назад, сейчас происходит активное формирование теории, ее практическое применение.

В Екатеринбурге на базе УрГЭУ в прошлом году создан Центр ноономики. Расскажите подробнее про Центр, кто является его слушателями?

— В октябре 2023 г. на базе УрГЭУ был открыт Центр ноономики, его руководителем назначен Яков Петрович Силин.

Нужно отметить, что это первый центр изучения ноономики в стране, и Сергей Дмитриевич Бодрунов принял решение открыть его именно на Урале, поскольку наш регион является промышленным центром страны. А ядром изучения ноономики как раз являются технологические уклады: второй, третий, четвертый, пятый и вот сейчас мы в процессе перехода на шестой технологический уклад, который связан с нанотехнологиями и когнитивными технологиями.

Наш университет неслучайно выбран базой для открытия Центра, поскольку УрГЭУ имеет крепкие связи с Институтом экономики РАН, у нас консолидированные связи с промышленными предприятиями региона. В этой ситуации мы не просто развиваем теорию ноономики, но имеем возможность на практике исследовать процессы и внедрять разработки.

На сегодняшний день слушателями Центра являются магистранты УрГЭУ, причем среди них не только недавние выпускники бакалавриата, но и сотрудники предприятий, специалисты, повышающие свою квалификацию. Также через Институт дополнительного образования в рамках повышения квалификации ноономику проходят госслужащие из различных министерств.

Помимо обучения специалистов, какие направления деятельности реализуются в центре ноономики?

— Традиционно в Центре ведется учебная и образовательная дельность. У нас в университете уже идет подготовка аспирантов, которые в своих работах продолжают развивать теорию ноономики.

Во-вторых, сегодня такие термины ноономики, как знаниеемкость и знаниеэффективность уже включаются в стратегические документы нашей страны, именно знания становятся главным ресурсом в современном мире. Мы видим, что к теории прислушиваются на правительственном уровне, и ноономика берется за основу стратегических документов.

В-третьих, ведется аналитически-исследовательская деятельность в НИИ на промышленных предприятиях, потому что, кроме теории, важно еще и на практике проверять гипотезы.

Также в Центре формируются рекомендации для органов госвласти, для бизнеса, проводятся консультационные мероприятия.

И, конечно, Центр выполняет синергетическую функцию, объединяя людей для решения актуальных задач, потому что только сообща мы сможем эффективно решать вопросы экономического характера, которые сегодня встают перед бизнесом и перед государством.

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