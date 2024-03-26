В каких вузах Екатеринбурга ожидается аншлаг в 2024 г. — аналитика

За год активность абитуриентов и их родителей на сайтах региональных вузов и ведущих университетов страны выросла на 18%. Наибольший интерес вызывает УрФУ, наименьший — УрГПУ.

Специалисты МегаФона изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы среднеуральских высших учебных заведений и топ-30 из Национального рейтинга университетов.

С начала 2024 г. наибольший дата-трафик из Свердловской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:

Уральский федеральный университет (38% от общего объема данных);

Уральский государственный экономический университет (12%);

Уральский государственный медицинский университет (11%);

Уральский государственный университет путей сообщения (8%);

Уральский государственный педагогический университет (4%).

За пределами региона свердловчан интересует Московский физико-технический институт (МФТИ), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ).

По сравнению с прошлым годом старшеклассники Среднего Урала стали чаще изучать информацию о вузах, которые дают фундаментальные знания по физике, математике, готовят специалистов в технической и IT-сферах. Так, интерес к МФТИ вырос на 68% за год, а к МГТУ имени Баумана — на 56%.

В 2023 г. поступающие свердловчане проявляли максимальный интерес к УрФУ, среди московских вузов лидировал РГППУ.

На основе дата-трафика сайтов вузов Среднего Урала с начала 2024 г. аналитики оператора выяснили, что более 40% всего объема данных прокачали жители других регионов. Наибольшую активность проявляют абитуриенты из Москвы, Петербурга, Республики Тыва, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края. Самые популярные учебные заведения — УрФУ, УрГЭУ и УрГУПС.

Напомним, что в 2023 г. Уральский федеральный университет вошел в число наиболее востребованных абитуриентами. Также в топ-5 популярных вузов вошли: Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), Казанский федеральный университет (КФУ), НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Финансовый университет при правительстве.

Ранее DK.RU сообщил, что в России вновь хотят отменить ЕГЭ. С этой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Они предлагают дать выпускникам школ выбор — ЕГЭ или традиционные экзамены. 63% россиян поддерживают предложение.