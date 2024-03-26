Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.03
92,61
100,21
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В каких вузах Екатеринбурга ожидается аншлаг в 2024 г. — аналитика

В каких вузах Екатеринбурга ожидается аншлаг в 2024 г. — аналитика
Иллюстрация: телеграм-канал УрФУ

За год активность абитуриентов и их родителей на сайтах региональных вузов и ведущих университетов страны выросла на 18%. Наибольший интерес вызывает УрФУ, наименьший — УрГПУ.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Специалисты МегаФона изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы среднеуральских высших учебных заведений и топ-30 из Национального рейтинга университетов.

С начала 2024 г. наибольший дата-трафик из Свердловской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:

  • Уральский федеральный университет (38% от общего объема данных);
  • Уральский государственный экономический университет (12%);
  • Уральский государственный медицинский университет (11%);
  • Уральский государственный университет путей сообщения (8%);
  • Уральский государственный педагогический университет (4%).

За пределами региона свердловчан интересует Московский физико-технический институт (МФТИ), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ).

По сравнению с прошлым годом старшеклассники Среднего Урала стали чаще изучать информацию о вузах, которые дают фундаментальные знания по физике, математике, готовят специалистов в технической и IT-сферах. Так, интерес к МФТИ вырос на 68% за год, а к МГТУ имени Баумана — на 56%.

В 2023 г. поступающие свердловчане проявляли максимальный интерес к УрФУ, среди московских вузов лидировал РГППУ.

На основе дата-трафика сайтов вузов Среднего Урала с начала 2024 г. аналитики оператора выяснили, что более 40% всего объема данных прокачали жители других регионов. Наибольшую активность проявляют абитуриенты из Москвы, Петербурга, Республики Тыва, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края. Самые популярные учебные заведения — УрФУ, УрГЭУ и УрГУПС.

Напомним, что в 2023 г. Уральский федеральный университет вошел в число наиболее востребованных абитуриентами. Также в топ-5 популярных вузов вошли: Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), Казанский федеральный университет (КФУ), НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Финансовый университет при правительстве.

Ранее DK.RU сообщил, что в России вновь хотят отменить ЕГЭ. С этой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Они предлагают дать выпускникам школ выбор — ЕГЭ или традиционные экзамены. 63% россиян поддерживают предложение.

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • В «Крокус Сити Холле» погибло 133 человека. Объявлен общенациональный траурВ «Крокус Сити Холле» погибло 133 человека. Объявлен общенациональный траур
  • Теракт в Москве: автоматчики в камуфляже расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла»Теракт в Москве: автоматчики в камуфляже расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла»
  • Эксперты выявили самые грязные города на УралеЭксперты выявили самые грязные города на Урале
  • Центробанк сохранил ставку на прежнем уровнеЦентробанк сохранил ставку на прежнем уровне
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.