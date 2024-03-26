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На ремонт «Екатеринбург-Экспо» потратят 37 млн рублей

На ремонт «Екатеринбург-Экспо» потратят 37 млн рублей
Автор фото: Анастасия Ватрушкина. Иллюстрация: страница «Екатеринбург-Экспо» в ВК

Тендер на проведение ремонтных работ в международном выставочном центре разместили на портале госзакупок. Подрядчик должен их завершить до 31 декабря 2025 года.

#ГОСЗАКУПКИ#НОВОСТИ

Власти собираются отремонтировать павильоны № 1, 2, 5, 6 и здание конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо».

В перечне работ — 79 пунктов. В том числе:

  • покраска стен
  • замена плитки
  • монтаж потолков
  • проверка изоляции
  • ремонт водостоков
  • ремонт дорожных знаков
  • замена стеклопакетов.

Стоимость контракта — 37 млн руб.

Подрядчик должен приступить к выполнению ремонтных работ по заявкам заказчика в период с момента заключения договора по 31 декабря 2025 года, — говорится в документации.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 апреля.

Напомним, что свердловские власти снова ищут инвестора для строительства гостиницы рядом с «Екатеринбург-Экспо». О планах по возведению объекта стало известно еще несколько лет назад. Однако Cosmos Hotel Group, которая планировала включиться в проект, была вынуждена отказаться от своих планов.

Ранее DK.RU сообщил, что организаторы выставки ИННОПРОМ, которая ежегодно проходит в «Екатеринбург-Экспо» определились со страной-партнером — в этом году ей станут Объединенные Арабские Эмираты.  В предыдущие годы партнерами выставки становились страны — стратегические партнеры России в ключевых отраслях промышленности: Китай, Индия, Япония, Корея, Турция, Италия, Казахстан, Беларусь. Сама международная промышленная выставка состоится 8–11 июля 2024 г. 

Автор: Виктория Говорковская
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