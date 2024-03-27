Как Рафаэль Хабиров поставил на колеса рестораны, отели, бутики и бани

Восемь лет назад Рафаэль Хабиров вложил деньги, заработанные в «нефтянке», в производство фудтраков. Сейчас продукцию компании МОБИТРАК покупают предприниматели из 25 стран.

В 2016 г. Рафаэль Хабиров вместе с братом Ренатом основал компанию по производству мобитраков. Сегодня компания изготавливает передвижные кухни, дома, бани, рестораны, магазины, медпункты, салоны красоты на производственной площадке полного цикла в Подмосковье (площадь — 6,5 тыс. кв. м). Ее продукцию приобретают представители малого и среднего бизнеса в России и за рубежом. За семь лет компания выпустила 2500 мобитраков.

В феврале 2024 г. в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» Рафаэль Хабиров представил продукцию МОБИТРАК президенту Владимиру Путину. Он даже предложил реализовать проект мобильного офиса/штаба главы государства, пообещав, что «это будет Aurus среди мобильных офисов».

справка DK.RU Рафаэль Хабиров закончил Уфимский Государственный нефтяной технический университет. Работал в Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе на разных должностях, инженером в Института нефти и газа в Москве. В 2010 г. открыл представительство канадской компании CAN-K, поставлявшей в Россию оборудование для добычи нефти. Затем стал партнером в компании МОСС, поставлявшей оборудование для нефтяных месторождений в Омане, Индии, Катаре, Индонезии. Вышел из нее в 2019 г. С 2016 г. начал инвестировать в производство фудтраков и все меньше участвовал в проектах нефтяной промышленности. В 2019 г. полностью переключился на мобитраки.

Основатель компании MOBITRUCK убежден: открытие своего дела в формате мобитрака снижает предпринимательские риски. Например, в стационарном кафе деньги, потраченные на ремонт арендованного помещения, могут быть потеряны безвозвратно, если клиент «не пойдет». Мобильный бизнес не привязан к конкретному адресу, при необходимости можно сменить и локацию, и концепцию.

Рафаэль Хабиров рассказал DK.RU, где сегодня востребованы мобитраки.

В последние годы мобитраки все чаще становятся частью городского пейзажа, по крайней мере, на различных мероприятиях. Что послужило толчком к развитию этого формата бизнеса?

— В первую очередь пандемия. В период локдауна стационарные заведения закрывались, а мобильная торговля работала — она гарантировала отсутствие контакта между посетителями, поэтому оказалась более безопасной. Кроме того, когда появилась возможность покидать дома, люди начали активно путешествовать на автомобилях. Развитие регионального автотуризма способствовало росту спроса на мобитраки. Предприниматели довольно быстро осознали, что они безопасны и технически хорошо исполнены.

Кроме того, по разным причинам стационарные магазины и точки общепита можно установить не везде. Да и запускать и поддерживать их работу малому бизнесу сложнее, чем мобильные торговые объекты.

Какова, по вашей оценке, емкость рынка мобитраков в России?

— В 2016 г., когда мы запускали этот бизнес, глава Минпромторга, ныне вице-премьер правительства России Денис Мантуров оценил потребность в мобильных торговых объектах в 50 тыс. Спустя восемь лет могу сказать, что она не удовлетворена даже частично. Мы считаем, что спрос на мобитраки будет расти. Кстати, мы видим, что предприниматели, имеющие стационарные торговые объекты, с большим интересом расширяют бизнес за счет точек на колесах. Скажу больше: некоторые ищут регионы с наиболее лояльными условиями размещения мобитраков и частично перевозят туда свой бизнес.

Фургоны MOBITRUCK отличает яркий интересный дизайн. По мнению Рафаэля Хабирова, он привлекает представителей не только ресторанного бизнеса, но и девелоперов, салонов красоты, барбершопов, шоурумов, ритейла

Что вы подразумеваете под «наиболее лояльными условиями размещения мобитраков»?

— Распространение мобитраков в стране во многом коррелирует с позицией местных властей: с их готовностью способствовать развитию такого бизнеса в части его регулирования. Таких регионов становится все больше: в лидерах — Республика Башкортостан, Ленинградская область, но чемпион — Московский регион.

Например, в Подмосковье муниципалитеты выделяют места под мобильные торговые объекты, на портале Госуслуг есть раздел с интерактивной картой, на которой указаны возможные точки их размещения. Кликнув на точку, можно в онлайн-режиме арендовать земельный участок без торгов. Упрощен и облегчен процесс оформления документов на аренду земли: вместо двух месяцев он составляет неделю. Также автоматически отправляются уведомления в Роспотребнадзор и заявление на подключение к электроэнергии.

Более того, когда власти увидели интерес к развитию этого бизнеса со стороны предпринимателей, была выделена кредитная линия от Фонда микрофинансирования. Субсидированный кредит на сумму до 5 млн руб. на срок три года выдается по ставке от 10%, даже на вновь созданные компании. Это позволяет открывать бизнес практически без собственных средств. Кроме того, было организовано субсидирование половины понесенных затрат на открытие мобильного торгового объекта (кэшбэк 50%) при совокупных затратах на сумму не более 10 млн руб.

Опыт Подмосковья был учтен в Ленинградской области и Башкортостане, сейчас там прорабатываются решения, которые будут способствовать развитию этого направления и малого и среднего предпринимательства в целом. Мы надеемся, что и власти других регионов к нему присмотрятся.

Если говорить о мобитраках как точках общепита, встает вопрос соответствия требованиям санитарной и пожарной безопасности. Как они обеспечиваются?

— Каждый производимый мобитрак организован и оборудован таким образом, чтобы бизнес всем этим требованиям соответствовал, все сертифицировано и производится согласно требованиям HACCP (ISO 22000). С точки зрения санитарной безопасности продажа уличной еды в условиях мобитрака несопоставима с переносными мангалами и продуктами, которые «ждут» процесса приготовления в пластиковых ведрах прямо на улице. Когда кухня и зона выдачи — это палатки без систем водоснабжения и водоотвода, холодильного и прочего профессионального оборудования.

Скажу больше: наша продукция востребована в туристических регионах: в Краснодарском крае, Крыму, на Алтае и на Урале. И сегодня при сборке трейлеров наши инженеры учитывают не только требования безопасности, но и климатические условия, в которых будет эксплуатироваться мобитрак.

Где-то значительную часть года стоит жара, где-то холод, в одних регионах повышенная влажность, в других — частые сильные ветра. Такая «персонализация» позволяет устанавливать не только сезонные торговые объекты, но и круглогодичные.

Мобитрак в базовой комплектации стоит от 1 млн руб. Цена мобитрака с оборудованием, теплыми полами, кондиционированием и прочими удобствами в среднем составляет 3 млн руб. В Московской области и Башкирии предпринимателям компенсируют 50% этой суммы. Стоимость фудтраков для больших компаний, заточенных под их задачи, составляет порядка 6 млн руб.

Из каких регионов больше всего запросов на мобитраки? Какие локации считаете перспективными для продвижения?

— Мы получаем запросы фактически отовсюду: начиная с Дальнего Востока и до Калининграда. Естественно, Алтай, Урал, Сибирь — районы, где формируются туристические кластеры. Причем мобильные точки выгодны всем — и бизнесу, и властям, и жителям конкретных районов, поскольку фургоны можно ставить на горных маршрутах, возле точек торговли народными промыслами, на ярмарках и фестивалях. Замечу, что предприниматели используют их не только как точки общепита и магазины, но и как офисы, и даже как бани на колесах. Свежий пример: в Ставрополье правительство купило тройной мобитрак площадью 60 кв. м и открыло в нем уникальный ресторан на колесах.

Кстати, мы единственные в РФ производим весь спектр гостиничного комплекса. Был разработан и протестирован дом на колесах уровня отеля 4 звезды. В итоге мы создали целый отель на колесах — эдакий «MOBITRUCK City», который интегрирован с другими нашими решениями (мобильные бани, офисы, фудтраки, фитнесы, мобильные рестораны с посадочными местами и модулями энергообеспечения ). Это первый мобильный отельный комплекс, способный «следовать» за сезоном, у которого не будет «простоев».

Кажется, география ваших поставок не исчерпывается Россией?

— Наши мобитраки работают в 25 странах, в основном в Европе. Но основной фокус мы все-таки делаем на Россию. Мы видим хорошие перспективы для бизнеса, они связаны с развитием туризма внутри страны, в том числе автотуризма и соответствующего придорожного сервиса.

Фото в тексте: МОБИТРАК. Автор: Константин Семенец.

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