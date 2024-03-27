«Яндекс.Маркет» регистрирует СТМ, чтобы продавать одежду. Какие бренды появятся?

Сейчас на маркетплейсе в том числе представлены бренды, ушедшие с российского рынка, например, H&M. Товары под собственными торговыми марками позволят расширить ассортимент и догнать конкурентов.

Маркетплейс «Яндекса» принял решение запустить собственные торговые марки (СТМ) одежды. В марте компания подала заявки на регистрацию товарных знаков Tame, Muted и Humanform, в том числе по классам, связанным с одеждой, пишет «Коммерсант», ссылаясь на базу Роспатента.

В «Яндекс.Маркете» информацию изданию подтвердили: компания действительно будет развивать направление собственных брендов одежды в среднем ценовом сегменте для взрослых и детей. Производить ее будут «на мощностях разных фабрик и стран», например, в Китае и Узбекистане.

Это не первые СТМ у «Яндекс.Маркета», он развивает собственные торговые марки с 2021 г. на рынках электроники и бытовой техники (Tuvio), мебели (Pragma), детских товаров (Junion). Одежды собственных брендов у маркетплейса не было. В компании объяснили интерес к сфере тем, что fashion-направление — одно из самых быстрорастущих на рынке e-commerce.

Например, в четвертом квартале 2023 г. на «Яндекс.Маркете» ассортимент одежды вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. По данным Fashion Consulting Group (FCG), в 2023 г. каждый третий рубль на одежду и обувь был потрачен в онлайн-канале.

Продажи в категории fashion усиливают все игроки интернет-торговли, прежде всего Ozon и Wildberries (на них приходится 86% рынка маркетплейсов, считают аналитики FCG). Их ближайший конкурент по категории — профильный интернет-магазин Lamoda. Что касается «Яндекс.Маркета», он пока отстает от этих площадок по востребованности у селлеров, приводит «Ъ» мнение партнера One Story Ольги Сумишевской.

Участники рынка e-com уже несколько лет пытаются выпускать одежду под СТМ. Так, в 2022 г. продажи одежды под брендом Hola запустил Ozon, в апреле-2024 со своими марками Nume и Mademan планирует стартовать Lamoda. Что касается Wildberries, то он прекратил выпуск одежды под СТМ в 2020 г.

Сейчас на «Яндекс.Маркете» продаются товары разных ценовых категорий как российских, так и зарубежных fashion-брендов. Например, на маркетплейсе можно купить одежду шведского бренда H&M, ушедшего из России в 2022 г. после начала СВО.

Ведущие маркетплейсы постоянно расширяют ассортимент услуг и сервисов, рассказывал DK.RU. Так, накануне стало известно, что «Озон» планирует открыть собственную страховую компанию. Такую же возможность рассматривает Wildberries. Свой страховой сервис для маркетплейсов выгоднее, чем услуги сторонней компании, считают эксперты, кроме того, это позволит повысить прибыль от других финансовых сервисов. У обоих маркетплейсов, напомним, уже есть собственные банки.