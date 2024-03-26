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«Озон» собирается открыть собственную страховую компанию

«Озон» собирается открыть собственную страховую компанию
Иллюстрация: freepik.com

Ведущие маркетплейсы РФ планируют расширить спектр финансовых услуг, открыв страховое направление. «Озон» уже заявил об этом, Wildberries может пойти по тому же пути.

#НОВОСТИ

«Озон» сообщил о том, что во второй половине 2024 г. планирует открыть собственную страховую компанию. Такую же возможность рассматривает Wildberries, пишет «Коммерсант».

Свой страховой сервис — это выгоднее, нежели пользоваться услугами стороннего страховщика, считают эксперты. Кроме того, это позволит повысить прибыль от других финансовых сервисов. У обоих маркетплейсов, напомним, уже есть собственные банки.

Как рассказали изданию в «Озоне», на первом этапе маркетплейс привлечет более 20 специалистов, и уже во втором полугодии представит первые страховые продукты. Их пользователями станут 46 млн клиентов и более 450 тыс. предпринимателей, работающих с маркетплейсом. Уже известно, кто возглавит направление — это бывший руководитель компании «Росбанк Страхование» Денис Гаврилов.

В Wildberries сообщили, что также рассматривают возможность запуска страховых продуктов в рамках направления финтеха, но подробностей не раскрыли.

Страховые компании нужны игрокам e-com, чтобы минимизировать риски продавцов и пункты выдачи заказов при покупке товаров, особенно из-за рубежа.

Опрошенные изданием участники рынка говорят, что получение лицензии страховой компании занимает от полугода до года, а минимальный уставный капитал составляет 300 млн руб. Если включить сюда расходы на подготовительные этапы, то сумма может выйти значительной. Так что не исключено, что маркетплейсы пойдут по другому пути — партнерства со сторонними страховыми компаниями. «Такой подход не требует создания собственного подразделения по андеррайтингу и урегулированию, эта экспертиза и инфраструктура есть у страховой компании», — говорит исполнительный директор по партнерским продажам группы «Зетта Страхование» Алексей Хомяков.

Еще одним вариантом может стать покупка действующей страховой компании, указывают эксперты.

В целом внедрение добровольного страхования принесет пользу рынку. Но может возникнуть противодействие со стороны продавцов: большая часть — это небольшие ИП, для которых страхование — дополнительные расходы, которые не заложены в бизнес-моделях. А потребители могут отказаться от этих услуг, поскольку приходят на маркетплейс за товарами, а не за финансовыми услугами, и убедить их в пользе страховки будет сложно.

Сегодня «Озон» и Wildberries фактически являются монополистами на рынке интернет-торговли, рассказывал DK.RU. Их доли составляют 47% и 35% соответственно. Такое положение дел не дает покоя государству, которое постоянно разрабатывает новые способы контроля над e-com. Так, Совфед предлагает ограничить предельную долю маркетплейсов на рынке и запрещать открывать новые пункты в случае ее превышения.

Недавно стало известно, что с апреля «Озон» собирается ввести сервисный сбор для партнеров-владельцев пунктов выдачи. Маркетплейс утверждает, что мера коснется всего 200 партнеров из 2 тыс. При этом для точек в малопроходимых местах с низким оборотом сбор будет несущественным.

Автор: Андрей Широков
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