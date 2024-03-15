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Ozon вводит сбор для владельцев пунктов выдачи. Он составит от 1 руб. до 5% оборота

Ozon вводит сбор для владельцев пунктов выдачи. Он составит от 1 руб. до 5% оборота
Иллюстрация: freepik.com

Маркетплейс утверждает, что мера коснется всего 200 партнеров из 2 тыс. При этом для точек в малопроходимых местах с низким оборотом сбор будет несущественным.

#E-COMMERCE#НОВОСТИ

С апреля 2024 г. маркетплейс Ozon введет сервисный сбор для партнеров-владельцев пунктов выдачи. Полученные средства Ozon планирует направить на привлечение клиентов, обеспечение доступных цен и продвижение пунктов выдачи.

Размер сервисного сбора будет рассчитываться индивидуально: все зависит от плотности населения в конкретном пункте, средних расходов на аренду и оборота точки. Утверждается, что большинство партнеров не почувствуют этого — существенные начисления коснутся лишь 10% наиболее «зрелых» точек, а для начинающих предпринимателей сбор составит 1 руб. за пункт. Уже сейчас владельцы пунктов могут узнать, какой сбор будет им предъявлен, в личном кабинете, сами начисления маркетплейс начнет взыскивать в мае.

Представитель Ozon рассказал Forbes, что сегодня под вывеской маркетплейса открыто 45 тыс. пунктов выдачи заказов (98% из них партнерские), которые принадлежат более чем 20 тыс. предпринимателей. «Под меру попадет не более 200 партнеров, но они могут нивелировать ее, открыв новый пункт», — уточнил он. 

Владельцы пунктов выдачи, ознакомившиеся с условиями сбора, считают, что их доход снизится на 30–40%, сообщает издание. «Мы подождем первых выплат, в случае действительно такого объема вычетов, наверное, обратимся в суд», — заявил один из собеседников.

Максимальный уровень агентского вознаграждения останется на уровне 5% от оборота, а минимальный — для точек с самой высокой проходимостью и высоким оборотом за вычетом сервисного сбора — составит 3% от оборота точки, уточнили в Ozon. Все дополнительные источники заработка партнеров, в том числе прием посылок от продавцов и обработку возвратов, сбор не затрагивает. 

Товарооборот российских маркетплейсов в 2023 г. существенно увеличился, свидетельствуют данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Если в 2021 г. он составлял 167 млрд руб., то за один только третий квартал 2023-го стал 1,2 трлн руб. Количество продавцов за два года выросло в семь раз — до 700 тыс. уникальных организаций, включая ИП и самозанятых. При этом 88 млн уникальных покупателей совершили хотя бы одну покупку за год.

Фактическими монополистами на рынке интернет-торговли являются Ozon и Wildberries — их доли составляют 47% и 35% соответственно.

Бурное развитие рынка e-com не дает покоя государству, которое постоянно разрабатывает новые способы контроля над ним, писал DK.RU. Так, Совфед предлагает ограничить предельную долю маркетплейсов на рынке и запрещать открывать новые пункты в случае ее превышения.

В пику рыночным игрокам сенаторы также предлагают создать некий государственный маркетплейс, который может быть интегрирован в «Госуслуги» или на платформу «Почты России». Предполагается, что на нем будет представлена продукция только производителей из РФ, а плата для продавцов — существенно ниже частных маркетплейсов.

Участники рынка и эксперты инициативу восприняли скептически. По словам Германа Клименко, главы совета Фонда развития цифровой экономики, «все попытки государства во всем мире сделать что-то подешевле заканчивались плохо с точки зрения как раз именно того, к чему стремились».

Государство не должно заниматься бизнесом, его задача — регулировать экономические процессы законами, стимулируя их в том числе увеличением или снижением налогов, — подчеркнул Клименко.

Автор: Андрей Широков
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