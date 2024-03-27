Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.03
92,57
100,41
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Samsung Pay прекращает поддержку карт платежной системы «Мир». Дата уже известна

Samsung Pay прекращает поддержку карт платежной системы «Мир». Дата уже известна
Автор фото: Matt Siegel. Иллюстрация: Reuters / ccn.com

Пользователи смартфонов Samsung больше не смогут оплачивать товары и услуги с помощью приложения Samsung Pay. Добавленные ранее карты «Мир» будут удалены. Есть ли аналоги этого приложения? — на DK.RU.

#БАНКИ#САНКЦИИ#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Через неделю, с 3 апреля, пользователи больше не смогут использовать и добавлять карты российской платежной системы «Мир» в приложение Samsung Pay. В сообщении южнокорейской компании также отмечается, что «добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения», и это «никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн».

У владельцев гаджетов Samsung из России останется возможность добавлять в Samsung Pay только карты лояльности.

При этом сервис продолжит работу в Белоруссии, на территории которой функционируют ушедшие из России платежные системы Visa и Mastercard.

Samsung Pay — это приложение, разработанное специально для пользователей гаджетов Samsung. С помощью софта на телефоне или смарт-часах с NFC-технологией можно оплачивать товары и услуги. Вместо банковской карты к терминалу прикладывается мобильное устройство.

Аналогичный сервис главного конкурента Samsung — Apple Pay прекратил поддержку карт «Мир» в марте 2022 г. после начала введения Западом санкций, напоминает РБК. Тогда же Google Pay приостановила свой пилотный проект по подключению российских карт.

Альтернатива Samsung Pay есть: еще в 2022 г. для смартфонов на операционной системе Android появилось приложение Mir Pay, позволяющее платить телефоном с помощью карт «Мир». Его можно скачать через сервис AppGallery от китайского производителя техники Huawei, а также с отечественного RuStore.

Российская «дочка» Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию в марте 2022 г., но продолжает обеспечивать сервисное и гарантийное обслуживание своим клиентам. Кроме того, российская «дочка» Samsung продолжает экспорт продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны. По итогам 2023 г. ее выручка выросла на 15%, до 102 млрд руб. Компания получила прибыль в размере 1,8 млрд руб. — вместо 2,95 млрд убытка годом ранее, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Владельцы «Крокус Сити Холл» хотят восстановить концертный залВладельцы «Крокус Сити Холл» хотят восстановить концертный зал
  • Уральский завод пытается обанкротить одного из бывших лидеров ОПС «Уралмаш»Уральский завод пытается обанкротить одного из бывших лидеров ОПС «Уралмаш»
  • Амнистия за дробление бизнеса: кому и что простят — адвокат Дмитрий ЗемеровАмнистия за дробление бизнеса: кому и что простят — адвокат Дмитрий Земеров
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.