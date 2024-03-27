Samsung Pay прекращает поддержку карт платежной системы «Мир». Дата уже известна

Пользователи смартфонов Samsung больше не смогут оплачивать товары и услуги с помощью приложения Samsung Pay. Добавленные ранее карты «Мир» будут удалены. Есть ли аналоги этого приложения? — на DK.RU.

Через неделю, с 3 апреля, пользователи больше не смогут использовать и добавлять карты российской платежной системы «Мир» в приложение Samsung Pay. В сообщении южнокорейской компании также отмечается, что «добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения», и это «никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн».

У владельцев гаджетов Samsung из России останется возможность добавлять в Samsung Pay только карты лояльности.

При этом сервис продолжит работу в Белоруссии, на территории которой функционируют ушедшие из России платежные системы Visa и Mastercard.

Samsung Pay — это приложение, разработанное специально для пользователей гаджетов Samsung. С помощью софта на телефоне или смарт-часах с NFC-технологией можно оплачивать товары и услуги. Вместо банковской карты к терминалу прикладывается мобильное устройство.

Аналогичный сервис главного конкурента Samsung — Apple Pay прекратил поддержку карт «Мир» в марте 2022 г. после начала введения Западом санкций, напоминает РБК. Тогда же Google Pay приостановила свой пилотный проект по подключению российских карт.

Альтернатива Samsung Pay есть: еще в 2022 г. для смартфонов на операционной системе Android появилось приложение Mir Pay, позволяющее платить телефоном с помощью карт «Мир». Его можно скачать через сервис AppGallery от китайского производителя техники Huawei, а также с отечественного RuStore.

Российская «дочка» Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию в марте 2022 г., но продолжает обеспечивать сервисное и гарантийное обслуживание своим клиентам. Кроме того, российская «дочка» Samsung продолжает экспорт продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны. По итогам 2023 г. ее выручка выросла на 15%, до 102 млрд руб. Компания получила прибыль в размере 1,8 млрд руб. — вместо 2,95 млрд убытка годом ранее, сообщал DK.RU.