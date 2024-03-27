Клиенты высокого риска. Банки Швейцарии закрывают счета россиянам с двойным гражданством

В 2022–2023 гг. швейцарские банки уже закрыли счета российских клиентов, на остатке которых было меньше $1 млн — порог входа для российских граждан подняли до $5–10 млн.

Часть банков Швейцарии начала закрывать счета гражданам страны, которые одновременно владеют российским паспортом, пишут «Ведомости». Управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов рассказал, что с проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством. При этом все они платят налоги в Швейцарии, а в России никаких доходов не получают и налогов не платят.

Партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова подтверждает, что банки в Швейцарии осторожно относятся к клиентам, которые имеют паспорт РФ или переводят деньги на территорию России:

В этом году был случай, когда после проверки транзакций один из банков закрыл счет гражданина Швейцарии (российского паспорта у него нет) за то, что он несколько лет назад перевел несколько сотен евро своей теще в Россию.

Руководитель банковской практики юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок также поделился практикой:

Один из швейцарских банков не открыл счета нескольким гражданам Израиля, сохранившим российский паспорт. Банки требовали документально подтвердить отказ от российского гражданства для дальнейшего взаимодействия с клиентами фирмы.

Юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко объясняет, что среди швейцарских банков распространено чрезмерное соблюдение регуляторных требований:

При наличии даже мизерных сомнений в законности потенциального действия банк предпочтет не разбираться и просто откажет клиенту.

Российский паспорт становится в Швейцарии «черной меткой» из-за того, что местные банки боятся вторичных санкций, рассказал собеседник в брокере:

Они относят клиентов с гражданством России к категории высокого риска (high risk) и могут вводить для них специальные условия обслуживания, например повышенные комиссии. В 2022–2023 гг. швейцарские банки закрыли счета российских клиентов, у которых на счетах было меньше $1 млн — порог входа для российских граждан подняли до $5–10 млн, после чего состоятельные россияне стали получать местный ВНЖ, однако теперь банки смотрят не только на наличие вида на жительство и даже не на швейцарский паспорт, а на то, получает ли клиент какой-то доход в России и платит ли там налоги.

Собеседники издания добавили, что швейцарское санкционное регулирование не запрещает россиянам иметь счета в банке, оно запрещает им лишь размещать на одном счете в одном финансовом учреждении депозит на сумму больше 100 тыс. франков (10 млн руб.). При этом на граждан и лиц с видом на жительство в странах ЕС, Швейцарии, Лихтенштейне, Исландии, Норвегии и Великобритании эта мера не распространяется.

DK.RU рассказывал, что российские клиенты сталкиваются со сложностями открытия счетов и проведения переводов во многих странах. Например, некоторые китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России. Проблема обострилась в середине января. Российские бизнесмены получают соответствующие уведомления, трансакции им возвращают.

Трудности с расчетами в нацвалютах возникли и при работе с Турцией. С декабря она почти полностью перестала принимать деньги из российских банков, расчеты возобновились только в феврале-2024, и то по ограниченному перечню товаров.