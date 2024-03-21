Китайские банки боятся вторичных санкций США: многие прекратили прием юаней от России

Ранее трансакции успешно совершались и в рублях, и в юанях. Расчеты в долларах прекратились несколько месяцев назад. Эксперты говорят — альтернативы есть.

Некоторые китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России. Проблема обострилась в середине января. Российские бизнесмены получают соответствующие уведомления, трансакции им возвращают.

Китайскую валюту из России прекратили принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), рассказали «Известиям» источники, представляющие бизнес и платежный рынок. Они называют и другие банки КНР, которые ввели такие же ограничения: DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд организаций с участием международного капитала. Среди последних — местные филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Однако те перестали проводить операции с клиентами из нашей страны еще с 2022 г., после введения санкций, уточнили два источника на банковском рынке.

Ограничения связаны с опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США, сообщил изданию генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Ранее многие китайские финорганизации прекратили расчеты с РФ в долларах. Проблемы начались с конца декабря 2023 г., когда в силу вступил 12-й пакет санкций против РФ и контроль со стороны американских властей усилился. Тогда банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России.

Отказ ряда китайских банков принимать платежи в юанях может привести к трудностям, но бить тревогу рано, ведь многие банки все же продолжают работу с российским контрагентами, включая крупный Bank of China.

Как рассказал «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, сейчас есть несколько способов для продолжения расчетов:

через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае;

с помощью открытия филиала компании в КНР или другой дружественной стране;

через гонконгских партнеров.

Около 80% российских предприятий, регулярно работающих с КНР, открыли филиалы в дружественных странах, которые не подпадают под санкции, добавил Тараповский.

Как говорят в правительстве РФ, Китай сегодня — ключевой российский партнер, по итогам 2023 г. товарооборот между странами вырос на 26,3% и достиг $240,11 млрд, что стало рекордным значением за все время сотрудничества, писал DK.RU. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, расчеты России и КНР в нацвалютах составляют почти 92%.

Главным преимуществом Китая перед всеми другими доступными России торговыми партнерами, помимо масштаба рынка, стала удивительно сбалансированная структура экспорта-импорта, подчеркнули в правительстве. Это позволило перевести почти все расчеты в юани и рубли, поскольку и той, и другой стороне нужны эти валюты для оплаты операций. Для сравнения: Россия нарастила торговлю с Индией в январе-октябре 2023 г. вдвое, до $55 млрд, однако из них почти 95% приходится на российский экспорт, в основном нефть. Соответственно, российские компании не готовы принимать плату в рупиях, потому что их не на что потратить, а индийским — неоткуда взять рубли.

Как ранее сообщал DK.RU, трудности с расчетами в нацвалютах возникли и при работе с Турцией. С декабря она почти полностью перестала принимать деньги из российских банков, расчеты возобновились только в феврале-2024, и то по ограниченному перечню товаров.

А накануне стало известно, что Вашингтон и Анкара договорились о новой схеме применения американских вторичных санкций в отношении турецких компаний, которые продолжают работать с Россией. Теперь США будут уведомлять Турцию, прежде чем вводить санкции против местных компаний. Анкара сможет провести собственное расследование и на основе его результатов будет принято окончательное решение о введении вторичных санкций.