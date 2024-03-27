Жители Первоуральска снова остались без воды

Питьевая вода перестала поступать в более чем 600 жилых домов Первоуральска, половина населения города, порядка 54 тыс. жителей, осталась без централизованного водоснабжения.

Повреждение Нижне-Сергинского водовода произошло днем 27 марта при прокладке кабеля связи.

Место повреждения уже выявлено, сейчас все силы и средства направлены на определение характера аварии и ее дальнейшее устранение. Подняты все ремонтные бригады, ситуация находится на моем личном контроле. На время устранения аварии подача воды на город будет ограничена. В экстренном порядке начинаем подвоз воды. О ситуации буду оперативно информировать на всех наших ресурсах. Делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать аварию, — сообщил на личной странице Вконтакте глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.

В течение прошлого года в Первоуральске произошел ряд крупных аварий системы водоснабжения. В сентябре 2023 г. свердловское отделение Российского экологического общества сообщило, что уровень загрязненности воды в Первоуральска превышен в два раза, а уровень мутности — в семь, через месяц Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее DK.RU писал, что депутаты гордумы в октябре 2023 г. продлили срок полномочий действующего главы Первоуральска Игоря Кабца несмотря на то, что за неделю до выборов половина города осталась без холодной воды.

После очередной крупной аварии в декабре 2023 г. был уволен директор городского «Водоканала» Артур Гузаиров.

Директор «Водоканала» должен осознавать всю степень ответственности за обеспечение горожан жизненно важным ресурсом — водой, включая безаварийное функционирование систем водообеспечения, своевременную реконструкцию и ремонт водопроводов и канализации. Артур Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска. Нам предстоит большая работа по реконструкции коммунальных сетей и реализации плана по недопущению обмеления водохранилища и сейчас необходимо сосредоточится на ключевых задачах. Уверен, кадровые изменения будут этому способствовать, — отметил Игорь Кабец в интервью газете «Уральский рабочий».

В феврале 2024 г. врио директора «Водоканала» Сергея Матафонова задержали через неделю после назначения и арестовали по подозрению о получении взятки 250 тыс. руб., писал JustMedia.ru.

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