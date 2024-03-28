Валентина Жильцова: рынок кредитования физических лиц региона вырос на 50% в 2023 г.

Драйверами роста кредитования физлиц стали ипотечный бум прошлого года и значительный прирост автокредитования. В сегменте юрлиц глава свердловского ВТБ отметила очень агрессивную работу по ВЭД.

Свердловская область по итогу 2023 г. серьезно выросла на рынке кредитования физических лиц. Фактически этот рынок прибавил 50% по сравнению с 2022 г. Об этом рассказала Валентина Жильцова, управляющий банка ВТБ по Свердловской области на пресс-завтраке.

«Наш банк серьезно вырос на рынке кредитования физических лиц по итогам прошлого года. Основной драйвер прироста — ипотечное кредитование. Журналисты много писали в прошлом году и про динамику продаж, и про неадекватно растущий ценник. Тренд нашего города — быстрая подверженность панике и стремление успеть все максимально быстро: потом разберемся, что будет на следующей неделе. В результате в регионе рынок кредитования физлиц фактически вырос на 50% по сравнению с 2022 г. Мы как банк сделали плюс 64% к объемам 2022 г. по ипотеке и кредитованию розничного бизнеса», — рассказала она.

Валентина Жильцова отметила и другие тренды, наметившиеся в секторе кредитования физических лиц в 2023 г. Один из них — рост рынка автомобильного кредитования.

Очень серьезный тренд, изменивший работу в стране и активно наблюдающийся в Свердловской области — перемены на рынке автокредитования: он сильно вырос за счет автомобилей китайского и корейского производства. У наших жителей приобрело популярность автокредитование с отложенным залогом. Это позволило нам усилить позиции по кредитованию рынка физических лиц, потому что залоговое кредитование несет меньше рисков и может быть более дешевым, чем беззалоговое, — добавила она.

По ее словам, с ростом ключевой ставки изменилось потребительское поведение: «В нашем регионе проявилась накопительная стратегия «замри». В итоге кардинально выросла пассивная база. Как регион мы приросли в пассивно-накопительной сберегательной технологии примерно на 30 млрд руб».

Говоря о работе с юридическими лицами, Жильцова отметила, что в прошлом году банк активно финансировал длительные инвестиционные сделки. Это связано с тем, что на Урале представлены крупные бизнесмены, и после ухода из ряда компаний зарубежных собственников наши бизнесмены были первыми, кто активно присматривался к активам, появившимся в стране.

Тренд этого года — очень агрессивная работа по ВЭД и спрос на соответствующие услуги банка (банк работает в Китае — «ВТБ Шанхай» и в Индии — «ВТБ Дели»). По словам Валентины Жильцовой, количество контрактов, которые открываются здесь, растет в геометрической прогрессии, как и количество проводимых операций.

В четвертом квартале прошлого года активно работали программы промышленной ипотеки. Прирост по финансированию предприятий среднего бизнеса в регионе составил около 20 млрд руб. Приблизительно в таких же объемах произошел прирост пассивов компаний, — отметила эксперт.

Напомним, что Валентина Жильцова возглавила банк ВТБ в Свердловской области в конце марта 2023 г. Управленческий опыт Валентины Жильцовой в банковской сфере составляет более 15 лет. В разное время она занимала руководящие должности в пермских подразделениях «Альфа-Банка», «МДМ-Банка», «Уралсиба» и возглавляла банк «Открытие».

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