Новым директором знаменитого производителя кукурузных палочек «Витек» стал Анатолий Павлов

Ранее предприниматель владел пекарней и колхозом. О новой должности он заявил на своей странице в социальных сетях.

Анатолий Павлов, экс-владелец пекарни «На Вишневой», заявил о новом назначении. Теперь он является директором ООО «Витек». Предприятие производит снековые и кондитерские изделия. Пожалуй, самый популярный продукт компании — кукурузные палочки.

Вы же уже поняли, что я теперь на «Витек» директор? Очень много задач от собственника. Моя пенсожизнь опять пошла прахом. Но я очень-очень хочу тут притащить пользу. Очень стараюсь! — написал Павлов в соцсетях.

Напомним, что до 2022 г. Анатолий Павлов был владельцем пекарни «На Вишневой». Он откровенно рассказывал DK.RU, как по случайному стечению обстоятельств стал собственником пекарни. В 2022 г. он выставил пекарню на продажу.

«Ну вот и закончились 26 лет моего бизнеса. Договор подписали. Пути назад нет. Как-то надо все это понять и принять. Будет только лучше. Я верю. Теперь я точно — пенс», — говорил он тогда.

С его именем также связана история с покупкой и продажей колхоза. Сельхозугодья, которые раньше принадлежали Анатолию Павлову, находятся в Катайском районе Курганской области. Общая площадь составляет 2,3 тыс. га. Собственником этих земель предприниматель стал еще в 2014 г., однако уже через некоторое время начал искать для них покупателя.

Предприниматель рассказывал тогда, что покупка колхоза — «самое страшное, что было в его жизни»: «Я впервые влез такой в кредит, что до сих пор не понимаю, как я его вообще почти отдал. Банк забрал в залог все — я даже детей выписал из квартиры, у меня ничего не осталось».

И тем не менее он верил, что сумеет создать вертикально интегрированный холдинг, в который бы входили все циклы — от выращивания собственного зерна и превращения его в муку до выпечки кондитерских изделий для пекарни «На Вишневой». Однако работа на земле принесла много разочарований, а результаты не поддавались прогнозам.

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