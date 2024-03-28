Сталинка на миллиард. В Екатеринбурге выставили на продажу необычный объект

Жильцы многоквартирного дома договорились и выставили жилье на продажу. В доме 26 собственников, дом они оценили почти в миллиард рублей. Эксперт рассказал DK.RU, возможна ли такая сделка.

Жители трехэтажки, которая находится в центре Екатеринбурга по соседству со штаб-квартирой РМК и «Кандинским», решили коллективно продать свои квартиры.

Дом находится по адресу Энгельса, 4. Земельный участок под ним — 1 тыс. 114 кв. м, кадастровая стоимость — 10,2 млн руб. За все вместе жильцы просят 999 млн руб. — по 35,6 млн руб. за квартиру или коммерческое помещение.

Продам жилой дом в центре Екатеринбурга, 26 квартир, 2 коммерческих помещения, имеется своя парковка, закрытая территория. Земля оформлена в общедолевую собственность. Проведено собрание, договоренность с собственниками достигнута, готовы выйти на сделку, — сказано в объявлении на Авито.

Павел Боровиков, управляющий партнер агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры», по просьбе DK.RU оценил возможные перспективы такой сделки:

— Идея собственников вполне понятна — улучшить жилищные условия. Место действительно привлекательное. Однако два момента необходимо уточнить. Первый — это площадь земельного участка (указано 1 тыс. 114 кв. м), а по новым правилам для строительства многоквартирного жилого дома требуется минимум 3 тыс. кв. м.

Второй момент — это цена. От пожеланий собственникам стоит вернуться к рынку. К примеру, соседний многострадальный БЦ «Карнеол» был выкуплен «Брусникой» за сопоставимую сумму, однако девелоперские возможности у этих участков совершенно разные. Поэтому ликвидность данного предложения вызывает большое сомнение.

Не смотря на большое количество ветхого и аварийного жилья в городе, оно постепенно расселяется. Более 4 тысяч свердловчан переедут из старых домов в новые квартиры в 2024 г., пишет JustMedia.

Напомним, недавно в Екатеринбурге выставили на продажу квартиру за 150 млн руб. она расположена на втором этаже элитного дома по адресу Олимпийская набережная, 5 (ЖК «Макаровский»). Площадь трехкомнатной квартиры была увеличена за счет присоединения лоджии и сейчас составляет 198 кв. м.

В объявлении указано, что в квартире — функциональная планировка, есть места для хранения и лоджия. Установлены система «умный дом», климат-контроль, подогрев полов, электрическое управление штор. За исключением спальных кроватей, вся мебель — итальянская.

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