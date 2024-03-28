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В Limerance закроются элитные бутики. Его перепрофилируют под «существующие реалии»

В Limerance закроются элитные бутики. Его перепрофилируют под «существующие реалии»
Иллюстрация: DK.RU

Исход компаний связан с логистическими трудностями, пояснили в компании, которая занимается управлением ТЦ.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В торговом центре Limerance в Екатеринбурге (Воеводина, 8) к 31 мая закроются магазины с элитными брендами. Освободившиеся площадки перепрофилируют под «существующие реалии». Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Более 80 международных fashion-брендов решили приостановить поставки товара и закрыть бизнес-проекты в России и Белоруссии. Логистические трудности нарушили многолетние транспортные связи, что напрямую сказалось на ценах и сроках доставки товара, — рассказали в Limerance.

Там отметили, что при сложившихся обстоятельствах компания считает «невозможным дальнейшую работу в данном формате» и торговые площади будут перепрофилированы.

Напомним, что торговым центром управляет девелоперская компания TEN. Ранее она выкупила здание ДОСААФ, которое находится рядом с Limerance. ДОСААФ несколько раз выставляло недвижимость на продажу, снижая цену — с 200 млн руб. до 170 млн руб., потом до 150 млн руб.

В декабре 2022 г. на торгах за лот боролись две компании — ООО «Спецстрой» и специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (структура «TEN девелопмент»). Последний предложил наибольшую цену — 154,5 млн руб.

Предполагается, что здание ДОСААФ снесут ради расширения торгового центра. Проект демонтажа, разработанный ООО «Росив», прошел госэкспертизу. Документация признана разработанной на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и отвечающей требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия.

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Автор: Татьяна Юстус
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