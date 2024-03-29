В России новый долларовый миллиардер. Он заработал состояние на разработке ПО

В октябре 2023 г. «Группа Астра» провела IPO на Московской бирже. В результате рыночная капитализация компании составила почти 70 млрд руб. С тех пор стоимость акций компаний выросла в два раза.

Состояние владельца компании «Группа Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux) Дениса Фролова превысило 102 млрд руб., или $1,1 млрд. Таким образом, он стал новым участником списка долларовых миллиардеров среди россиян, пишет Forbes.

Стоимость акций разработчика программного обеспечения «Группа Астра» на Московской бирже резко выросла на этой неделе. Если 22 марта одна акция разработчика ПО «Группа Астра» на Московской бирже стоила 596,4 руб., то 28 марта — уже 673,6 руб.

Издание отмечает, что Фролов стал вторым российским миллиардером, чье состояние заработано на программном обеспечении. В рейтинг Forbes также входит Евгений Касперский, владелец «Лаборатории Касперского».

«Группа Астра» является разработчиком операционной системы Astra Linux, а также различного инфраструктурного ПО. Компания занимает 75% на рынке российских операционных систем и 23% — на рынке российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения. За 2022 г. выручка компании «Группа Астра» равнялась 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб.

В октябре 2023 г. «Группа Астра» провела IPO на Московской бирже. В результате IPO рыночная капитализация компании составила почти 70 млрд руб. С тех пор стоимость акций «Группы Астра» выросла более чем в два раза.

До ухода в собственный бизнес Денис Фролов семь лет работал в компании-производителе молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», где с позиции инвестиционного аналитика вырос до директора по развитию. В 2009 г. Фролов вложил 40 млн руб. в продажу светодиодных ламп под маркой Gauss. Позже предприниматель инвестировал 250 млн руб. в производство.

Мы всегда знали: как только оборот позволит, мы будем строить собственное производство. Было ощущение, что «так правильно», — рассказывал он.

Сейчас его компания выпускает светотехническое оборудование под брендом Varton.

В 2017 г. Денис Фролов выкупил 80% разработчика российской операционной системы Astra Linux — компанию АО «НПО РусБИТех», Еще 20% достались его партнеру по группе «Вартон» — Илье Сивцеву.

Ранее DK.RU рассказывал, что в рамках реализации плана импортозамещения банк ПСБ перевел всю IT-инфраструктуру на программное обеспечение Astra Linux Special Edition от ГК «Астра».

Владелец комапнии ИТ-Альянс Станислав Лунин в недавнем интервью DK.RU рассказывал, что государственные компании с 2014 г. активно используют россиский софт, а в ближайшее годы и рядовые российские пользователи будут пользоваться отечественными компьютерами, ноутбуками и софтом, а уровень конкурентоспособности которых будет расти.