Salamander, Rieker, Reebok: в РФ вырастет число магазинов, продающих обувь мировых брендов

Munz Group управляет такими известными обувными брендами, как Salamander и Thomas Munz. Она уже открыла 40 новых розничных магазинов в РФ, к концу года их будет 80. Добавятся и другие мировые бренды.

В управлении Munz Group находятся такие известные обувные бренды, как Salamander и Thomas Munz. Все они представлены монобрендовыми розничными сетями. Также группа развивает мультиформатный проект розницы Munz Store. Как сообщили в компании, до конца 2024 г. компания планирует почти вдвое увеличить число новых магазинов в России. В 2023 г. она открыла 40 новых розничных магазинов, в 2024-м их должно стать 80.

Сегодня в России уже работают 46 монобрендовых магазинов Salamander, 41 монобрендовый магазин Thomas Munz и 25 мультибрендовых Munz Store. Новые магазины откроются в торговых центрах по всей стране. В них будут представлены не только Salamander и Thomas Munz, но и такие известные мировые бренды, как U.S. Polo, Rieker, Bugatti, Lamborghini, Reebok и другие. В некоторых торговых центрах откроются магазины сразу в нескольких форматах по примеру ТРЦ Columbus, где уже сейчас работают одновременно Salamander, Thomas Munz и Munz Store.

За последний год одним из ведущих брендов Munz Group стал Salamander. Он увеличил средний чек и привлек новую, более молодую целевую аудиторию. Если раньше ядром аудитории были люди в возрасте около 53 лет, то сегодня средний возраст клиентов — 37 лет.

Наш ассортимент стал лучше учитывать текущие модные тенденции, палитра цветов всегда обновляется в соответствии с трендами сезона. Но мы не забыли и о моделях обуви повышенной комфортности, которые знают как «тот самый Salamander», — в ассортименте появилась отдельная линейка в стиле active sport, кеды, кроссовки, лоферы и пенни-лоферы. Эти нововведения помогут нам в дальнейшем завоевать молодежную аудиторию от 25 до 35 лет, — рассказал генеральный директор Munz Group Кирилл Цеджинов.

Сегодня Salamander входит в топ-10 самых узнаваемых брендов России, сохраняя уровень узнаваемости 59% на рынке. В городах-миллионниках он стал одним из любимых брендов аудитории, а в Москве вошел в тройку лидеров по знанию среди покупателей.

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