«Окольные пути», ввоз вещей по частям и другие уловки. Как в РФ попадают люксовые товары

Только 27% зарубежных люксовых брендов закрыли магазины в РФ. 46% из оставшихся поставляют новые коллекции. Зачастую по частям, поскольку на вещи дороже €300 наложено эмбарго. Цены заметно выросли.

73% зарубежных люксовых брендов остались в России, пишет Forbes со ссылкой на консалтинговую компанию IBC Real Estate, которая проанализировала, как изменился статус и активность более 60 компаний, управляющих магазинами в сегменте люкс, — в торговых центрах, аутлетах и отдельно стоящих бутиках.

27% брендов закрыли свои магазины в России еще весной 2022 г. Среди них Dior, Prada, Louis Vuitton и Cartier. Они по-прежнему занимают торговые пространства, выполняют арендные обязательства и даже включают подсветку витрин (пустых). Chanel — единственный бренд, который начал вести переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети, сообщал DK.RU на прошлой неделе.

Более половины из оставшихся в России компаний прекратили поставлять новые коллекции — это, например, Gucci, Loro Piana, Kenzo, Rolex, Givenchy и Alexander McQueen. Но в бутиках все еще можно купить вещи этих брендов из предыдущих коллекций.

46% представителей «тяжелого люкса» из оставшихся на российском рынке продолжают возить актуальный ассортимент — Giorgio Armani, Valentino, Chloe, Brioni, Balmain и Kiton.

В московском ЦУМе, например, можно купить вещи нового весенне-летнего сезона от Dolce & Gabbana, а в магазинах столичной Max Mara — те же платья, пальто и сумки, что и в Европе, но существенно дороже (в 1,5-2 раза). На вопрос о том, как брендовые вещи попадают в Россию, представители ритейлеров говорят, что «окольными путями».

В 2021 г. Россия занимала 12-е место в мире по потреблению предметов роскоши. Модные дома в тот год получили рекордную выручку, а общие продажи люксовой одежды, обуви и аксессуаров, по оценке INFOLine, достигли 320 млрд руб. ($4,3 млрд). В 2022 г., после закрытия бутиков, выручка люксовых брендов в России упала на 50-80%. В 2024 г. оборот рынка предметов роскоши в России составит $2,06 млрд, прогнозирует Statista.

В 2022 году Евросоюз и США ввели санкции, которые коснулись люксовых товаров — вещи дороже €300 оказались в списке запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши. В ответ Россия разрешила ввозить товары ушедших брендов без лицензий правообладателей.

Товары, закупочная цена которых меньше €300 (трикотаж, джинсы, блузки, брюки, платья, аксессуары), попадают в магазины обычным способом. При этом за два года логистика подорожала примерно на 30-40%. Так что розничная цена изделия составит €1200-1800, отмечают в Fashion Consulting Group.

Многие иностранные поставщики сами стараются расширить ассортимент в рамках разрешенных €300. Предлагают товар по специальным ценам — например, тем, кто закупает крупные партии, выпускают партии специально для российских закупщиков.

Кроме того, чтобы обойти запреты на ввоз вещей дороже €300, поставщики идут на всяческие уловки, например, одно изделие может ввозиться по частям. Так, ввоз брендовой куртки происходит в несколько этапов: сначала приезжает основная часть изделия, затем пояс, меховой воротник или капюшон — стоимость каждой из частей составляет около €300.

Между тем сами потребители люкса в России тоже ищут выход из сложившейся ситуации. Часть перешла на вещи с вторичного рынка привычных марок, другие стали ездить в шопинг-туры в Дубай и Стамбул, третьи пользуются услугами «байеров», которые, находясь в странах Запада, приобретают в бутиках требуемые изделия и затем отправляют их в Россию почтой.

Логистическая компания СДЭК в мае 2022 г. запустила сервис по организации выкупа и доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping. По итогам 2023 г. покупатели заказали через платформу более 100 тыс. товаров класса люкс (6% от общей доли заказов).

Некоторые зарубежные бренды, которые два года назад прервали поставки, по данным агентства «Штаб», сейчас думают о возвращении на российский рынок. Представители индустрии моды вспомнили, что они — коммерческие организации, резюмировал представитель агентства.

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