Chanel отказывается от магазинов в России и разрывает договоры аренды

Сейчас санкции запрещают ввозить в Россию одежду и аксессуары дороже €300. Люксовые бренды не думают, что в скором времени удастся возобновить деятельность в России.

Chanel начала вести переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник и на рынке недвижимости.

Издание отмечает, что люксовый ритейлер приостановил деятельность в России в марте 2022 г., но о полном уходе с рынка речи не шло. Компания продолжала арендовать помещения под свои бутики. Выручка ООО «Шанель» в 2022 г. сократилась на 75,6%, до 4,5 млрд руб., чистый убыток составил 1,8 млрд руб. против прибыли в 1,7 млрд руб. годом ранее.

Два года назад у Chanel в России было 17 бутиков, которые находились основном в Москве — в ЦУМе, ГУМе, на Петровке, Столешниковом переулке и т. д. Теперь на сайте Chanel больше не указана часть бутиков — например, в ТЦ центрах «Афимолл», «Европейский», «Метрополис» и «Мега Теплый стан».

В «Афимолле» сообщили, что Chanel расторгла договор аренды на условиях, «являющихся конфиденциальной информацией». Освободившиеся площади заняла сеть Furla.

Источник на рынке недвижимости Петербурга также сообщил, что у одной из точек бренда в городе заканчивается договор, который, скорее всего, не будет продлен. Также компания обсуждает вопрос отказа от площадей в бизнес-центре «Женевский дом» на Петровке, 7, где расположен флагманский магазин бренда. Однако гендиректор ERA Holding Медина Дитц заявила, что контракт на аренду площадей на Петровке, 7 долгосрочный и неразрывный.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько рассказывает, что люксовые бренды не ожидают, что в скором времени удастся возобновить деятельность в России, поэтому по истечении договоров аренды они закрывают свои точки.

По словам вице-президента Союза торгцентров Павла Люлина, прекращение арендных договоров со стороны люксовых брендов продолжится:

К таким экономически невыгодным решениям бренды принуждают западные санкции, которые запрещают ввоз в Россию одежды и аксессуаров дороже €300.

Коммерческий директор R4S Ирина Буренко согласна, что другие бренды из категории «тяжелого люкса» также начнут отказываться от аренды площадей. По ее словам, в России с 2022 г. не работают магазины LVMH (куда входят Christian Dior, Louis Vuitton, Celine, Kenzo, Givenchy), Kering (марки Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci), Richemont (Chloe, Montblanc), Hermes, Burberry:

При этом нет сомнений, что площади, которые теперь уже и юридически освобождают люксовые бренды, в том числе Chanel, будут достаточно оперативно сданы в аренду. Например, сеть Bork недавно открыла свои бутики на месте планируемого Bvlgari на Большой Никитской и бывшего Fendi в Столешниковом переулке. Monochrom, Alrosa Diamonds, Oskelly, заменили Jaeger LeCoultre, Montblanc, Richard Mille, Dior в том же Столешниковом переулке.

Как рассказывал DK.RU, после 24 февраля 2022 г. об уходе с российского рынка объявили десятки иностранных брендов: кто-то прекратил функционировать окончательно, некоторые стали работать на рынке под другим именем. Легче всего ушедшие бренды было заменить в сегменте масс-маркет. Там на место европейских игроков пришли бренды из Турции и Китая, однако в направлении люкс заменить ушедшие бренды не представляется возможным.

Согласно статистике, на сегодняшний день около 85 западных брендов заявили об изменении статуса своего бизнеса в России. При этом 70% международных брендов приняли окончательное решение уйти с российского рынка или остаться, еще 30% не определилась — в основном это премиальные марки.