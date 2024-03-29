На развитие российских морских курортов направят 1,5 трлн руб. Кому они достанутся?

К 2030 г. в России появятся новые морские курорты. На финансирование их строительства при необходимости направят доходы от повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию туризма заявил, что в создание морских курортов в России планируется инвестировать 1,5 трлн руб. Из федерального бюджета при этом будет выделено 300 млрд руб. до 2030 г., остальные средства — частные инвестиции:

На каждый рубль должно быть привлечено пять. То есть 300 млрд руб. бюджетных денег приведут к тому, что будет 1,5 трлн руб. денег от инвесторов. Это действительно очень большие деньги, — сказал он.

Дмитрий Чернышенко также попросил президента распорядиться, чтобы регионы зарезервировали часть средств на реализацию этих проектов. Речь идет о деньгах, которые остались у регионов после того, как Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что российским регионам спишут 2/3 задолженности по кредитам.

Необходимо синхронизировать все имеющиеся региональные и федеральные меры поддержки и, при необходимости, разработать дополнительные, — сказал Чернышенко.

Министр экономического развития России Максим Решетников добавил, что на финансирование строительства курортов при необходимости направят доходы от повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран. Договоренности об этом с Минфином уже достигнуты.

Предполагается, что крупная инфраструктура, автомобильные и железные дороги, аэропорты и объекты энергетики будут построены за счет программ развития федеральных министерств и ведомств, а созданием коммунальной инфраструктуры займутся регионы.

Добавим, что в прошлом году правительство презентовало проект «Пять морей и озеро Байкал», который предусматривает строительство современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского, Японского морей и озера Байкал. Как рассказывал DK.RU, курорты смогут разместить не менее 10 млн туристов в год. Приоритетными курортами должны стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»),