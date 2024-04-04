Бизнес выбирает симбиоз штатного бухгалтера и аутсорсера. Топ аутсорсинговых компаний

«Раньше запрос к аутсорсинговым компаниям был прост: лишь бы не было проблем с налоговой. Сейчас высок запрос на профессионалов, включенных в бизнес». Лидеры отрасли и их прогнозы — в рейтинге DK.RU.

Портал DK.RU составил рейтинг ведущих аутсорсинговых бухгалтерских компаний Екатеринбурга по обороту услуг в 2023 г.

В рейтинг вошли региональные классические аутсорсинговые бухгалтерские компании, зарегистрированные в Свердловской области, специализирующиеся на услугах налогового и бухгалтерского учета. В рейтинг не включены сервисы и платформы, предлагающие услуги по налоговому учету и бухучету (представляют отдельный сегмент).

Также участники рейтинга предлагают ведение кадрового учета, юридические и консалтинговые аутсорсинговые услуги.

Тройка лидеров по обороту от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций в 2023 г.

1. Аудиторско-консалтинговая группа «Капитал» — 176.718 млн руб.

2. Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод» — 90.344 млн руб.

3. «ФинЭксперт-Екатеринбург» — 75.245 млн руб.

В 2023 г. компании продемонстрировали прирост оборота к 2022 г. на 20 и более процентов. Самый высокий прирост оборота у АКГ «Капитал» — 57.1%

Рейтинг ведущих аутсорсинговых компаний по бухгалтерскому учету 2023 г.

Компания / ФИО руководителя Оборот от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций в 2023 г., млн. руб. Изменение оборота в сравнении с 2022 г., % Количество клиентов – юридических лиц обратившихся к услугам аутсорсинга бухучета в 2023 г. Количество штатных бухгалтеров Количество офисов в Свердловской области Год основания компании Аудиторско-консалтинговая группа «Капитал»

Екимовских Ольга Анатольевна 176.718 157,1 ↑ 164 60 1 2002 Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод»

Мазеина Юлия Борисовна 90.344 122,8 ↑ 634 13 4 2006 «ФинЭксперт-Екатеринбург»

Столбовский Евгений Анатольевич 75.245 136,4 ↑ 301 23 1 2011 ФК «Уралфинанс»

Трикачев Юрий Александрович 51.587 114.3 ↑ 513 30 1 2011 ПРОФЕССИОНАЛЫ. Бухгалтерское обслуживание. Юридические услуги

Куркина Екатерина Сергеевна 43.051 118,3 ↑ 425 12 1 2005 «Формула»

Булганина Елена Александровна 31.337 146,9 ↑ 200 16 1 2011 Центр «Учет и право»

Габидулина Ирина Леонидовна 28.962 136,2 ↑ 187 8 1 2009 Консалтинговая компания «ГРОССБУХ»

Касьянова Надежда Леонидовна 22.288 136,7 ↑ 137 7 1 2006 «А-ФИНАНС»

Смирнов Максим Владимирович 17.474 140 ↑ 68 5 1 2008 «Атика»

Реджепова Наталья Викторовна 14.114 111,4 ↑ 352 4 1 2015 «Аутсорс-Бюро Лефтеровой»

Лефтерова Елена Викторовна 11.187 128,2 ↑ 104 6 1 2012 «Эксперт»

Никитин Даниил Алексеевич 7.406 104,2 ↑ 72 3 1 2019 ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

Дубровина Анна Николаевна 6.400 104 ↑ н/д 4 1 1991 «Эксперт.Учетные решения»

Рыжкова Марина Сергеевна 5.632 108,2 ↑ 20 3 1 2015

Самый высокий оборот по одному клиенту и самое минимальное количество клиентов на одного бухгалтера у компании АКГ «Капитал» — 1,077 млн руб. и 3 клиента. При этом самый высокий оборот у одного бухгалтера в Компании «Счетовод» — 6.949 млн руб.

Лидеры по среднему обороту от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций на одного бухгалтера

Компания Средний оборот от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций в 2023 г., млн руб. Среднее количество клиентов-юридических лиц в 2023 г. у одного бухгалтера по одному бухгалтеру от одного клиента Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод» 6.949 0.142 49 Центр «Учет и право» 3.620 0.155 23 ПРОФЕССИОНАЛЫ. Бухгалтерское обслуживание. Юридические услуги 3.588 0.101 35 «Атика» 3.529 0.040 88 «А-ФИНАНС» 3.495 0.257 14 «ФинЭксперт-Екатеринбург» 3.271 0.250 13 Консалтинговая компания «ГРОССБУХ» 3.184 0.163 20 Аудиторско-консалтинговая группа «Капитал» 2.945 1.077 3 «Эксперт» 2.469 0.103 24 «Формула» 1.959 0.157 12 «Эксперт.Учетные решения» 1.877 0.282 7 «Аутсорс-Бюро Лефтеровой» 1.864 0.108 17 ФК «Уралфинанс» 1.719 0.101 17

Значимые события и тренды рынка бухгалтерских услуг

Ольга Екимовских, руководитель направления аутсорсинга бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговой группы «Капитал»:

— Одним из важных событий прошлого года для бухгалтеров стало введение единого налогового счета (ЕНС), который был призван повысить собираемость налогов и с этой ролью справился. При этом с его введением работа бухгалтеров усложнилась. Усложнилась отчетность по страховым взносам и НДФЛ.

И я часто задаюсь вопросом, как штатный бухгалтер может быстро перестроить работу, учитывая, что он погружен в текучку, не имеет поддержки аудиторов, методологов или других профессионалов рядом. Успевать следить за всеми изменениями невероятно сложно, и риск ошибки возрастает. Что касается трендов, то сегодня клиенты хотят получать высокое качество услуг от аутсорсинговых компаний.

Если раньше основной запрос к аутсорсинговым компаниям был очень прост: главное, чтобы не было проблем с налоговой, а что именно вы делаете, неважно, то сейчас клиенты хотят, чтобы специалисты включались в бизнес и в процессы компании.

Бизнес хочет работать с профессионалами, которые умеют выстраивать учетные процессы внутри компании, налаживать систему учета, продумывать IT-архитектуру учета, помогают грамотно структурировать бизнес, спланировать налоги и снизить риски.

Главным драйвером нашего роста в этом году стали услуги: финансовый директор на аутсорсинге и комплексный аутсорсинг, когда мы закрываем как бухгалтерский (регламентированный), так и управленческий учет.

Мы видим запрос на индивидуальный подход с разной комбинацией услуг: кому-то необходим главный бухгалтер на аутсорсинг, кому-то нужно передать только отдельные функции, например, начисление заработной платы, кому-то важно совмещение функций финансового директора. И все чаще появляется запрос на управление штатной бухгалтерией.

Меняется портрет клиента. Все чаще нашими клиентами становятся бизнесы с оборотом 300-500 млн руб. и более. Видим, что средний бизнес активно стал использовать услуги аутсорсинга.

Стоимость аутсорсинговых услуг продолжает расти: в среднем расходы на аутсорс у компаний сопоставимы с расходами на штатного бухгалтера, но сегодня стоимость аутсорсинговых услуг даже превышает стоимость содержания штатного бухгалтера. Вероятно, такая тенденция сохранится и в 2024 г.

Что касается ситуации на рынке Свердловской области, то игроков становится все больше, сами аутсорсинговые компании растут и становятся центрами компетенций. В целом рынок растет, но локтями никто не толкается: каждый может найти своего клиента.

Если говорить о будущем, то нишевание и специализация аутсорсинговых компаний — это то, что ждет нас в ближайшее время.

Юлия Мазеина, руководитель Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод»:

— 2023 г. запомнился многим руководителям бизнеса прежде всего проблемами с кадрами и попытками решить данную проблему. Среди наиболее пострадавших от этой проблемы отраслей бизнеса оказались в первую очередь производители. Но и консалтинговые услуги оказались к ней очень чувствительны: профессиональные кадры являются одним из важнейших факторов успеха бухгалтерских аутсорсинговых услуг.

Компания «Счетовод» еще в конце 2022 г. и в 2023 г. испытала проблему с кадрами — коллектив покинуло сразу несколько опытных сотрудников, которые работали в компании более семи лет. Случилась парадоксальная ситуация: клиенты есть, а специалистов, которые закроют их потребности, не хватает. Чтобы сохранить высокое качество услуг, ситуацию исправляли максимально оперативно, начали экстренно действовать: доукомплектовали отдел персонала и пересмотрели большинство HR-процессов, приняли в штат корпоративного психолога, подключили к проблеме отдел маркетинга.

В результате ситуацию с кадрами мы стабилизировали и даже попали с этим кейсом в ТОП-50 HR-кейсов 2023 г. Эксперты предполагают, что неблагоприятная ситуация с кадрами для бизнеса будет сохраняться еще несколько лет. Поэтому, получив собственный опыт, мы приняли в штат опытных HR-экспертов, открыли новое направление консалтинга и стали помогать решать проблему с кадрами нашим Клиентам.

Если углубляться именно в специфику бухгалтерского аутсорсинга, значимым изменением в начале 2023 г. стал переход на Единый налоговый счет (ЕНС). Теперь все начисление по налогам производятся на ЕНС, и списание денег происходит также с ЕНС, при этом собственник не может выбирать, в какую очередность заплатить тот или иной налог.

Сразу после внедрения ЕНС предприниматели и бухгалтеры стали испытывать сложности. В январе, когда мы у налоговой начали запрашивать сверки, они не формировались или формировались некорректно. Особенно острой ситуация была для бизнеса, который принимает участие в тендерах, им эти справки были нужны в обязательном порядке. Хорошо, что к концу 2023 г. ситуация с единым налоговым счетом все-таки стабилизировалась. Систему технически доработали и большинство предпринимателей и бухгалтеров к ней адаптировались.

Для предпринимателей, думаю, 2023 г. запомнился еще и «громкими» делами о недоимках по налогам у блогеров, которые стали для многих признаками тенденции к увеличению налогового контроля над бизнесом. Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем Чекалин не выплатили в государственную казну более 311 млн руб. Блогер Александра Митрошина не уплатила 120 млн руб. в бюджет. А автор «Марафона желаний» Елена Блиновская недоплатила государству 918 млн руб. Все эти дела были связаны с использованием схемы дробления бизнеса и безответственным отношением к ведению бухгалтерского учета.

Важно, чтобы бухгалтеры и бизнес-консультанты помогали блогерам соблюдать налоговые обязательства и избегать правонарушений в этой области.

Решением этой проблемы озадачилось и государство. В послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. президент Владимир Путин предложил проработать амнистию малого и среднего бизнеса по схемам дробления. Эта инициатива направлена на компании, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, включая искусственное дробление бизнеса. Условия амнистии пока еще предстоит определить, но вероятно, для этого компании придется добровольно доплатить налоги. А в середине марта 2024 г. в Госдуме предложили ввести лицензии для информационных продуктов блогеров и ввести уголовную ответственность за ее отсутствие, а также за оказание информационных услуг с причинением вреда гражданам, организациям и государству. Поэтому в 2024-2025 г., думаю, нас ожидает усиление контроля за «инфобизнесом» и еще больше внимания будет уделяться выявлению схем дробления бизнеса. В этой связи компаниям без грамотных бухгалтеров и налоговых консультантов не обойтись.

Отношение к бухгалтеру трансформировалось последние пять лет, на мой взгляд. Для предпринимателей возросла значимость грамотного бухгалтерского учета, многие стали воспринимать «чистый бухгалтерский баланс» как некую визитку успешного бизнеса. Вместе с этим подрос и статус бухгалтера, вырос объем вопросов, с которыми бизнес к нему обращается. Бухгалтер сейчас в основном работает в связке с юристом, кадровиком и аудитором, вырабатывая общую стратегию бизнеса. Поэтому на рынке бухгалтерского аутсорсинга, например, тенденция к комплексному оказанию услуг сохраняется уже несколько лет. Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод» оказывает Клиентам консалтинговые услуги полного цикла, потому что нам важно поддерживать финансовое, налоговое и правовое здоровье бизнеса комплексно.

Думаю, в последующие годы роль бухгалтера в бизнесе будет только расти, и отношение к бухгалтерскому аутсорсингу тоже будет меняться.

Большинство предпринимателей уже пришли к тому, что аутсорсинговая бухгалтерия — не столько средство экономии для компании, сколько надежная, экспертная опора в вопросах налогового законодательства. Это доказывает наличие у нас клиентов, которые успешно используют симбиоз штатного бухгалтера и наших услуг. В таком партнерстве мы выступаем консультантами, внутренними аудиторами, вовремя предоставляем информацию об изменениях, к которым бизнес должен подготовиться. А те клиенты, кто полностью доверяет свою бухгалтерию нам, ценят, что могут получать экспертное мнение не только от бухгалтера, но и кадровика, аудитора, юриста, специалиста по автоматизации бизнеса. Поэтому я верю, что в будущем комплексный консалтинг будет только наращивать популярность у владельцев бизнеса.

Евгений Столбовский, «ФинЭксперт-Екатеринбург»:

— В эпоху кадрового голода переход бизнеса на услуги аутсорсинговых компаний, особенно бухгалтерские, актуален как никогда. Проблема дефицита кадров началась не сегодня, это тренд последних лет, и с каждым годом он только усиливается. Сегодня многие сотрудники хотят работать удаленно, вне зависимости от региона проживания или попросту не готовы выезжать из удобного домашнего кабинета. Бизнес же просто не готов к такому повороту. И здесь, как мне кажется, у аутсорсинговых компаний есть огромное преимущество в виде отработанных схем удаленной работы не только со своими клиентами, но и с сотрудниками. Для такой работы мы имеем общее рабочее пространство, серверы бухгалтерских баз, оборудование для видеоконференций, телефонию и многое другое, что делает работу простой, понятной и удобной.

Благодаря такому походу аутсорсинг собирает лучших, не ограничиваясь географией базирования своего офиса. И, конечно же, хороший аутсорсинг имеет налаженную, отработанную еще со времен пандемии систему внутреннего контроля качества услуг.

Второй тренд, который мы наблюдаем с середины прошлого года, — выход на российский рынок предпринимателей из Китая. К нам стали обращаться предприниматели из КНР, которые ведут экономическую деятельность в России и нуждаются в консультациях и сопровождении. Их запрос для аутсорсинга более широк, чем запросы российского бизнеса. Плохо зная язык, культуру, обычаи в России, эти люди буквально «нащупывают» партнеров для сопровождения бизнеса в сфере бухгалтерских, консалтинговых и юридических услуг. Китайские предприниматели очень требовательны к качеству оказываемых услуг. Но если качество их устраивает, можно быть уверенным — кластер компаний с участием предпринимателей КНР будет быстро расти на одном только «сарафанном радио».

Полгода назад нам на аутсорсинг пришла одна компания с участием предпринимателей из Китая. Мы доказали качество наших услуг. Сейчас уже работаем с одиннадцатью компаниями из Китая и у нас подписаны соглашения еще примерно с десятью. При этом китайские предприниматели настроены на долгосрочные партнерские отношения, готовы расширять ассортимент бухгалтерских, консалтинговых и юридических услуг.

Касаемо российского сегмента бизнеса хочется отметить, что все больше компаний из среднего бизнеса готовы передавать свою бухгалтерию на аутсорсинг. И дело тут отнюдь не в экономии. Качественный аутсорсинг не может стоить дешево. Дело, на мой взгляд, в том, что все больше предпринимателей доверяет аутсорсингу бухгалтерии в России, снимая с себя проблемы организации бухгалтерии, контроля качества над бухгалтером и получая доступ к специалистам со всей страны. В отношениях с нашими клиентами мы позиционируем себя как компанию, которая максимально интегрируется в их бизнес-процессы, работает с ними в режиме реального времени.

В целом же бизнес хочет получить от аутсорсинговой компании услугу, которая, по скорости исполнения станет достойной альтернативой штатной бухгалтерии, но по качеству превзойдет ее. И это норма.

Мы рассчитываем, что в 2024 г. на рынке не будет потрясений. Ожидаем, что количество бизнесов, которые работают на маркетплейсах, увеличится, сами бизнесы будут расти. Из важных трендов, за которым предпринимателям стоит следить, — повышенное внимание со стороны ФНС к самозанятым. Глава ФНС Даниил Егоров публично объявил о том, что 2024 г. объявлен годом борьбы со злоупотреблениями при работе юридических лиц с самозанятыми, а также годом борьбы с «серыми» зарплатами. Хотелось бы обратить особое внимание бизнеса на данный аспект и помочь, в меру сил и возможностей, предупредить неблагоприятные последствия от неправильного выстраивания отношений в данной сфере.

Если говорить о рынке Екатеринбурга и Свердловской области, по нашим оценкам, сейчас на рынке конкурирует более 600 бухгалтерских аутсорсинговых компаний или ИП. Думаю, что такое большое количество связано в первую очередь с низким порогом входа в данный бизнес. Ведь для бухгалтерского стартапа, по сути, достаточно купить ноутбук и программу 1С.

Кажется, высокая конкуренция создает благоприятные условия для потенциальных клиентов, однако, на мой взгляд, это одновременно является и большим минусом. Аутсорсеры, неспособные оказывать качественные услуги, могут быть выявлены только после длительного оказания своих так называемых услуг. А это нервы, время, деньги предпринимателя. Вывод прост — стоит ответственно подходить к выбору аутсорсинговой бухгалтерской компании, и главными оценочными факторами здесь выступают, конечно же, время жизни компании и количество клиентов, доверяющих ей свою бухгалтерию.

Елена Лефтерова, директор «Аутсорс-Бюро Лефтеровой»:

— В бизнес-словаре все крепче закрепляются относительно новые понятия — маркетплейсы, маркировка товаров, самозанятые и т.д. Это требует поддержания квалификации на высоком уровне и постоянного обучения бухгалтеров. Усиливающийся контроль ФНС добавляет требований к профессионализму исполнителя, способности быстро решать нестандартные задачи. В таком ключе аутсорсинг сегодня становится вне конкуренции.

Не так давно родился целый клиентский сегмент — селлеры на маркетплейсах. Правила на этом рынке постоянно меняются, а значит, нужна быстрая реакция и прецизионное знание отрасли, причем не только от руководителя, но и от его бухгалтера. В ответ на такие вызовы появляются узкоспециализированные предложения — «бухгалтер для маркетплейсов». Это могут быть и фрилансеры, и компании — выбор широк.

Из субъективных наблюдений: цены на аутсорсинговые услуги понемногу приближаются к уровню зарплат штатных бухгалтеров. Профи перестают играть в демпинг, это раз. Второе, из треугольника быстро-дешево-качественно предприниматели все чаще выбирают два параметра — быстро и качественно. То есть за ростом уровня культуры ведения бизнеса меняются и приоритеты.

При этом аутсорсинг все равно выгоден по цене — нет отчислений от ФОТ, а это до 30% к зарплате сверху, нет затрат на поиск, адаптацию и обучение сотрудника, ниже риски попасть на карандаш налоговой и т.д.

Прогноз по состоянию рынка аутсорсинговых услуг на несколько лет вперед сделать несложно — рынок продолжит расти. Уровень использования аутсорсинга бухучета в России далек от мирового. Уже возникают узкие специализации и, скорее всего, будут новые подобные предложения в ответ на новые отрасли, новые технологии. Возможно, будет снижаться относительная стоимость — растут конкуренция, уровень автоматизации, про искусственный интеллект тоже нужно помнить. Лучшее соотношение цена-качество смогут предложить те, кто активнее включается в технологическую гонку. В этом смысле рынок аутсорсинга ничем не отличается от прочих отраслей.

Сейчас мы наблюдаем некоторые пока разрозненные, несистемные попытки государства в лице разных ведомств взять под контроль рынок бухгалтерского аутсорсинга. Уже видели и попытки делегировать ряд контрольных функций по аналогии с банками. Пока это все носит символический характер. Можно ожидать, что подобные инициативы будут продолжаться. Здесь есть и плюсы, и минусы, но это отдельный разговор.

Важный тренд, который предсказывали еще 10 лет назад, — рутинные действия будут автоматизированы. Вы спросите, бухгалтеры тоже уйдут в прошлое? Нет, конечно. Просто вы не сможете оставаться на рынке, если у вас нет достаточных компетенций. Сейчас свой «кусок хлеба» может заработать любой, кто хотя бы может разнести первичку для ИП. Завтра вы в рынке, если можете решать сложные нестандартные задачи. Для этого нужна мотивированная команда, которую и предоставляют аутсорсинговые компании.