Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.03
92,36
99,52
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Объем жилья в стадии строительства на Урале вырос на 20,4%

Объем жилья в стадии строительства на Урале вырос на 20,4%
Иллюстрация: DK.RU

В настоящий момент возводится 10,3 млн кв. м жилья, из них 4 млн кв. м — в Екатеринбурге. Темпы роста строительства жилья на Урале выше, чем в среднем по стране.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

По итогам марта 2024 г. в России объем жилья в стадии строительства вырос до 108,2 млн. кв. м, 99% этого объема строится с привлечением средств дольщиков. В своем телеграм-канале руководитель аналитической службы УПН, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков отметил, что за год этот показатель вырос на 10,7%.

Темпы роста строительства жилья на Урале оказались в два раза выше — за год объем жилья в стадии строительства вырос на 20,4%. По данным ЕИСЖС, в настоящий момент здесь возводится 10,3 млн кв. м жилья — это 208 тыс. квартир. Из них 4,3 млн кв. м жилья (92 тыс. квартир) возводится в Свердловской области, в том числе 4 млн кв. м — в Екатеринбурге.

Лидерами по объему жилья в стадии строительства оказались девелоперы:

  • ТЭН — 378 тыс. кв. м,
  • КОРТРОС — 227 тыс. кв. м,
  • Эталон — 217 тыс. кв. м,
  • Брусника — 212 тыс. кв. м,
  • Атомстройкомплекс — 191 тыс. кв. м.

Большая часть жилья, возводимого в Свердловской области, будет сдана в 2025 г.

Объем жилья в стадии строительства на Урале вырос на 20,4% 1

Как уже писал DK.RU, 2023 г. был ознаменован рекордными продажами квартир в новостройках. Пик продаж был достигнут в сентябре, когда в Екатеринбурге было реализовано более 5 тыс. квартир. А всего за год по договорам долевого участия в строительстве продали более 36 тыс. квартир.

О том, как будет развиваться рынок жилья в 2024 г., на редакционном совете рассказали представители ведущих девелоперских компаний, работающих в Екатеринбурге. Участники отметили, что многое будет зависеть от действий регулятора, а также от решений правительства относительно программ льготного кредитования. Одним из важнейших факторов, влияющих на рынок, станет завершение массового льготного ипотечного кредитования.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • В России новый долларовый миллиардер. Он заработал состояние на разработке ПОВ России новый долларовый миллиардер. Он заработал состояние на разработке ПО
  • Salamander, Rieker, Reebok: в РФ вырастет число магазинов, продающих обувь мировых брендовSalamander, Rieker, Reebok: в РФ вырастет число магазинов, продающих обувь мировых брендов
  • Герои спорта. Чем сейчас занимаются свердловчане, сошедшие с ОлимпаГерои спорта. Чем сейчас занимаются свердловчане, сошедшие с Олимпа
  • Генпрокуратура РФ пришла за «Макфой», «Челябинскоблгазом», «СМАКом» и еще 30-ю компаниямиГенпрокуратура РФ пришла за «Макфой», «Челябинскоблгазом», «СМАКом» и еще 30-ю компаниями
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.