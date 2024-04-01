Объем жилья в стадии строительства на Урале вырос на 20,4%

В настоящий момент возводится 10,3 млн кв. м жилья, из них 4 млн кв. м — в Екатеринбурге. Темпы роста строительства жилья на Урале выше, чем в среднем по стране.

По итогам марта 2024 г. в России объем жилья в стадии строительства вырос до 108,2 млн. кв. м, 99% этого объема строится с привлечением средств дольщиков. В своем телеграм-канале руководитель аналитической службы УПН, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков отметил, что за год этот показатель вырос на 10,7%.

Темпы роста строительства жилья на Урале оказались в два раза выше — за год объем жилья в стадии строительства вырос на 20,4%. По данным ЕИСЖС, в настоящий момент здесь возводится 10,3 млн кв. м жилья — это 208 тыс. квартир. Из них 4,3 млн кв. м жилья (92 тыс. квартир) возводится в Свердловской области, в том числе 4 млн кв. м — в Екатеринбурге.

Лидерами по объему жилья в стадии строительства оказались девелоперы:

ТЭН — 378 тыс. кв. м,

КОРТРОС — 227 тыс. кв. м,

Эталон — 217 тыс. кв. м,

Брусника — 212 тыс. кв. м,

Атомстройкомплекс — 191 тыс. кв. м.

Большая часть жилья, возводимого в Свердловской области, будет сдана в 2025 г.

Как уже писал DK.RU, 2023 г. был ознаменован рекордными продажами квартир в новостройках. Пик продаж был достигнут в сентябре, когда в Екатеринбурге было реализовано более 5 тыс. квартир. А всего за год по договорам долевого участия в строительстве продали более 36 тыс. квартир.

О том, как будет развиваться рынок жилья в 2024 г., на редакционном совете рассказали представители ведущих девелоперских компаний, работающих в Екатеринбурге. Участники отметили, что многое будет зависеть от действий регулятора, а также от решений правительства относительно программ льготного кредитования. Одним из важнейших факторов, влияющих на рынок, станет завершение массового льготного ипотечного кредитования.