Прирост 164%. ФНС нашла 1,8 млн зарубежных счетов у россиян

Налоговая получает данные об иностранных счетах россиян в рамках автообмена. 85 государств и 11 территорий передали информацию о 539 тыс. россиян, которые имеют иностранные счета.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила 539,1 тыс. налоговых резидентов России, которые владеют финансовыми счетами за рубежом, за год из количество выросло на 70%, пишет РБК.

Данные об иностранных счетах россиян ФНС получает рамках автообмена. По итогам 2023 г. налоговая выяснила, что более полумиллиона российских граждан имеют 1,825 млн зарубежных счетов. При этом за прошедший год число иностранных счетов выросло на 164%, то есть в 2,6 раза, отмечает ФНС. Эксперты добавляют, что на фоне санкций россияне все чаще открывали счета в ОАЭ, Казахстане, Армении и Узбекистане.

Партнер Б1 Мария Фролова отметила, что исходя из данных налоговой, на одного резидента России, имеющего зарубежные счета, приходится в среднем по 3,4 финансового счета за границей.

Такой прирост, скорее всего, связан с тем, что в 2022 г россияне активно искали альтернативную замену ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, — говорит она.

Автоматический обмен принес ФНС в 2021–2023 гг. 3,5 млрд руб. налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Граждане России обязаны задекларировать доходы по иностранным счетам и уплатить с них НДФЛ (13% для налоговых резидентов). У ФНС есть перечень юрисдикций, которые обмениваются с Россией данными в автоматическом режиме. По состоянию на сегодняшний день в него входят 85 государств и 11 территорий.

Директор юридической практики «ТеДо» Ксения Грицепанова объясняет, что механизм обмена предусматривает, что банки и другие финансовые институты за рубежом выявляют клиентов-россиян и направляют информацию об их финансовых счетах в локальные налоговые органы, а последние, в свою очередь, выгружают эту информацию в рамках автообмена, Как правило, основной этап обмена происходит осенью, то есть осенью текущего года ФНС получает информацию за предшествующий год, добавляет эксперт.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек полагает, что число иностранных счетов у россиян будет снижаться:

Если США сохранят существующее влияние на финансовые институты других государств и продолжат его использовать против России, очевидно, что количество зарубежных счетов россиян, особенно проживающих в стране, должно будет снижаться.

По данным ЦБ, в 2022 г. россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн руб. При этом на начало 2024 г. россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Однако регулятор неоднократно подчеркивал, что эта сумма не показывает реальный объем денег на зарубежных счетах россиян.

Ранее DK.RU рассказывал, что Минфин намерен обязать банки постоянно отслеживать местонахождение клиента при использовании онлайн-банкинга. Это необходимо для выявления постоянного места жительства гражданина, информация будет направленя в ФНС для решения о резиденстве гражданина.

Кроме того, ФНС начала проверку данных о наличии иностранного гражданства или ВНЖ у россиян, которые владеют иностранными счетами. Налоговая обратилась с требованием сообщить о наличии ВНЖ или паспорта другого государства, а также предоставить в налоговую информацию о количестве дней, проведенных в 2022 г. за рубежом.