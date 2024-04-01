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Ночью на Урале стартовала запись в 1 класс: обрабатывалось до 30 заявлений в секунду

Ночью на Урале стартовала запись в 1 класс: обрабатывалось до 30 заявлений в секунду
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

Всего на портал Госуслуг поступило 23 тыс. электронных заявлений. А всего в первые классы в этом году планируют пойти 50 тыс. юных жителей области.

#ДЕТИ#НОВОСТИ

Региональное министерство образования и молодежной политики опубликовало первые данные по записи в первые классы. По данным на 8 утра через портал Госуслуг было подано 23 тыс. электронных заявлений.

Запись детей в школы уральской столицы стартовала в полночь. От родителей поступило уже более 14 тыс. заявлений. Средняя скорость обработки заявок составила 20 заявлений в секунду. В пиковые моменты — до 30 заявлений в секунду. 

Кампания по записи в первые классы в форме электронной подачи документов стартовала успешно. Технических сбоев на едином портале Госуслуги и в информационных системах в самый пиковый период — в ночь на 1 апреля — не возникло. Система образования серьезно готовилась к началу приема в первые классы. Мы провели ряд тренировочных мероприятий по работе электронных сервисов. Кроме того, специалисты региональных Минобразования и Минцифры контролировали процесс в течение всей этой ночи, — сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Проверить очередность зарегистрированных заявлений о зачислении в первые классы можно на сайте администрации Екатеринбурга. Информация обновляется в режиме реального времени.

Ранее DK.RU сообщал, что запись в первые классы проводится в две волны. Основной период продлится до 30 июня — в это время можно записаться в школу по месту регистрации ребенка (за каждым домом может быть закреплена одна или несколько школ). В период с 6 июля по 5 сентября можно будет написать заявление о приеме в школу не по прописке, на свободные места.

Помимо портала Госуслуг, заявление о приеме в школу можно подать в МФЦ, Центрах муниципальных услуг и непосредственно в школе.

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Автор: Елизавета Порошина
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