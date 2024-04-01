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На севере Екатеринбурга произошел крупный пожар. Горел Уралмашзавод?

На севере Екатеринбурга произошел крупный пожар. Горел Уралмашзавод?
Иллюстрация: е1.ru

Огонь охватил более 4 тыс. кв. м в цехе, который находится на промышленной площадке предприятия. Предположительно в помещении находится производство трансформаторов.

#СТРОЙКА#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Первые сообщения о пожаре появились в 14:40. Загорелся цех, который находится на территории промзоны Уралмашзавода. Однако, как сообщили журналистам в пресс-службе предприятия, это помещение им не принадлежит и находится далеко от объектов УЗТМ. 

На севере Екатеринбурга произошел крупный пожар. Горел Уралмашзавод? 1Клубы черного дыма были видны из разных районов города, в частности — с Малышевского моста. Фото: DK.RU

По данным е1.ru, в цехе, где произошло возгорание, производят трансформаторы. По данным URA.RU, собственником здания, где начался пожар, является компания «ЭнергоТрансСтрой», а арендуют помещения ООО «МЕРЧ», «НГ Буровое оборудование», «Уралпроммаш», «Эко-линия», «Полимеры Урала». В помещении может находиться около 500 литров лака.

На севере Екатеринбурга произошел крупный пожар. Горел Уралмашзавод? 2Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Изначально в пресс-службе регионального ГУ МЧС  сообщили, что площадь возгорания — 4 тыс. кв. м. В настоящий момент площадь выросла до 4,5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли на 300 кв. м. К ликвидации пожара привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Сообщается, что на улицу самостоятельно вышли 15 сотрудников предприятия. А из полыхающего склада вынесли 15 баллонов с кислородом и три с пропаном.

В настоящий момент, по данным очевидцев, дыма на территории предприятия уже нет. 

Тем не менее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Уралмаша не выходить на улицу без защитных масок из-за возможного загрязнения воздуха вредными примесями. Сотрудники ведомства проводят исследования атмосферного воздуха.

Ранее на DK.RU: 

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Автор: Елизавета Порошина
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