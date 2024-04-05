Три карьеры Ивана Алыпова: спортсмен, предприниматель, чиновник

Обладатель «бронзы» Олимпиады в Турине-2006 лыжник Иван Алыпов ответил на вопросы DK.RU, как он учился проводить массовые спортивные мероприятия и попал в команду мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Отдать 25 лет первой профессии, переосмыслить опыт, приобрести необходимые знания, построить новую карьеру с чистого листа и в дальнейшем получить возможность применять свои навыки организатора на благо родного города удается далеко не каждому успешному спортсмену.

Заслуженный мастер спорта России, олимпийский призер в лыжных гонках, ныне — заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Иван Алыпов в интервью DK.RU рассказал о навыках из прошлого, которые сегодня помогают в работе, о передаче бизнеса младшему брату и о событийном туризме, которым гордится.

Когда спорт стал профессией?

— С шести лет я занимался разносторонней физкультурой с элементами спорта, участвовал в соревнованиях. В спорт я пришел благодаря отцу, мое развитие определял он, я мог стать велосипедистом, легкоатлетом, пловцом, триатлетом. Уже осознанно я поступал в Училище олимпийского резерва (УОР) №1 г. Екатеринбурга на отделение «Лыжные гонки», в 16 лет попал в юношескую сборную команду Свердловской области, это был 1998 г. До УОР я вообще не думал о том, что стану лыжником.

Попадая в систему, спортсмен становится как трамвай: рельсы проложены, электричество подается, цель есть, нужно только ехать. Особо о жизни задумываться не приходится?

— Если говорить грубо, то сейчас да, не нужно задумываться об условиях тренировок, об инвентаре и т.д. Если отмотать все к 1998 г., то там думать приходилось обо всем. Я очень благодарен своему отцу и тренеру Владимиру Вениаминовичу Алыпову. В то время я многое не ценил и даже не понимал величины его вклада в мою карьеру.

Вот лишь один пример. Как-то перед началом лыжного соревновательного сезона у нас дома сломался холодильник. Тогда нас было трое, мама, папа и я, на семейном совете родители обсуждали (а я слушал), что купить — сыну хорошие лыжи или холодильник? Мама была за покупку холодильника, но на следующее утро, когда я проснулся, у моей кровати стояли лыжи. Теперь я прекрасно понимаю, что лыжи уже были куплены, решение было принято заранее, а разговор был больше в воспитательных целях.

То есть родители сознательно вкладывались? Я прекрасно помню то время, там спортивного костюма нормального купить было нельзя, не то что конкурентоспособный инвентарь.

— Да, «Таганский ряд», спортивный костюм а-ля адидас неизвестного производителя, с широкими штанами и кофтой на несколько размеров больше, в нем я ходил и на тренировки, и на дискотеку.

Через два года, когда удалось пробиться в сборную России, с обеспечением лучше стало?

— Времена были другие, не надо об этом забывать. В 2000 г., когда ты ездил по сборам, нам выдавали один спортивный костюм, может, еще носки-трусы и все. Всем остальным приходилось обеспечивать себя самостоятельно.

Сегодня спорт высших достижений приносит определенный доход, это и зарплата, и контракты, и призовые. А вы бегали, условно, за медаль?

— Любому спортсмену, независимо от его уровня, если в нем действительно играет романтика спорта, побед и соревнований, по большому счету неважно, что дадут за первое место. Важен сам факт, что ты победил, ты — первый. Дали за первое место грамоту и какую-нибудь вазу — ну, ок. Выиграл машину — конечно, лучше гораздо, но первое место — первостепенно. И мне хочется верить, что в спорте это и сегодня превалирует.

Для российских спортсменов уже не первый сезон международная арена закрыта, нет чемпионатов Европы, чемпионатов мира, Олимпийских игр.

— Раньше потолок был повыше, но были и неоднократные победители чемпионатов мира и Олимпиады, это не останавливало спортсменов в их стремлении к победам. Превалирующим фактом является то, что ты победил. В чем — в прыжках в сторону или в плавании со штангой — не имеет особого значения, это такой тип психологии.

С вами даже в настольные игры не стоит садиться играть?

— Садиться можно, без проблем. Я не всегда в них выигрываю, но всегда хочу победить.

В вашей спортивной карьере было немало побед. Если оценивать формально, высшее достижение — это «бронза» в командном спринте на Олимпиаде? Или, может быть, какая-то другая медаль или победа ценнее?

— Нет. На тот момент я прекрасно понимал, что пик — это Олимпийские игры. Олимпийская медаль для меня самая ценная в карьере. Сейчас у наших спортсменов пик — это чемпионат России.

Из спорта — в менеджмент

Карьера профессионального спортсмена не длится вечно. Пришло время — и произошло изменение статуса, лыжник стал организатором лыжных гонок.

— Нужно было принимать решение — занимать какие-то десятые места, болтаться на подступах к сборной либо заканчивать и искать себя в чем-то другом. Я отдавал себе отчет, что профессиональный спорт — это всего лишь этап жизни, что этот промежуток времени с соревнованиями и победами подошел к концу. Для себя я принял решение, когда мне было 30 лет. Но до момента, когда спорт абсолютно точно встал для меня на второй план, прошло два года. Переходный период немного затянулся.

32 года — взрослая личность, и вот надо начинать новую жизнь. Сложно пришлось?

— У меня был замечательный тренер Артур Власович Беледин, который дал мне эти два года на адаптацию. Меня не выгоняли из сборной команды Тюменской области, я периодически появлялся на сборах, на соревнованиях, но с меня уже не было спроса как с действующего спортсмена, я мог параллельно заниматься другой деятельностью.

Первым местом работы стала Федерация лыжных гонок Свердловской области (ФЛГСО)?

— Я был исполнительным директором федерации, когда ее возглавлял Дмитрий Андреевич Нисковских, ныне глава Сысертского городского округа. То есть оперативное управление вел я, но работой это называть нельзя, ФЛГСО — это общественная организация. По сути это было хобби, которое не приносило каких-то финансовых профитов.

Для чего тогда была нужна эта общественная нагрузка?

— Я понимал, что хорошо разбираюсь в лыжных гонках как спортсмен, а в федерации я учился менеджменту, управлению спортивными мероприятиями, их проведению. Я увидел соревнования с другой стороны. Тогда же получил опыт организации массового забега «Лыжня России», вспоминать о том периоде радостно. Я горжусь, что мы смогли центральную гонку Свердловской области перетащить из Нижнего Тагила в Екатеринбург, на площадку ЭКСПО. Оглядываясь, я понимаю, что проект был действительно масштабный, красивый, не политизированный, это было хорошее физкультурное мероприятие. Задачей ФЛГСО как организатора было сделать так, чтобы люди, которые приехали по разнарядке от предприятия или института и прокатились 2 км на лыжах, для себя отметили, что это, в принципе, прикольно. Чтобы в следующем году можно было никого не гнать, а люди сами бы с удовольствием проводили время на лыжне, участвовали по собственному желанию, фотографировались, делились эмоциями в соцсетях.

Я прекрасно понимаю, что школа, институт и армия могут напрочь убить желание вставать на лыжи: дали тебе деревянный доисторический инвентарь на допотопной лыжной базе, заставили бежать норматив три километра, человек нападался, промок, ушибся, замерз и все, больше никогда в жизни, потому что считает, что это неэстетично, неинтересно, тяжело и никакой пользы не несет.

«Клуб чемпионов» стал продолжением этой идеи — дать возможность распробовать и полюбить лыжи?

— Параллельно с работой в федерации я думал, как лично мне зарабатывать деньги. В один прекрасный день я познакомился с руководителем гольф-клуба Pine Creek Golf Resort, который тогда только-только открывался. И решил для себя, что популяризация спорта должна идти от людей, которые формируют общественное мнение. В гольф-клубе я открыл спортивный клуб — «Клуб чемпионов». Люди, которые туда приезжали кататься на беговых лыжах, делали селфи, посты, рассказывали, что лыжи — классно, что здесь хорошее место, прекрасная трасса, прокат инвентаря профессионального уровня, инфраструктура, можно замечательно провести время. На них смотрели и брали пример. Мне тогда показалось, что это будет гораздо эффективнее для популяризации лыж, чем один раз в год проводить «Лыжню России».

Насколько этот расчет оправдался?

— Он на 100% верен. Важно, что многие люди, приезжавшие туда, меняли свое представление о лыжах и продолжают менять. В гольф-клуб также можно приезжать зимой на лыжные тренировки и на мероприятия. Я сам туда с удовольствием приезжаю именно в таком качестве — как любитель, покататься на лыжах в хороших условиях.

«Клуб чемпионов» раньше проводил тренировки и кэмпы по системе PRO-тренер. Сейчас есть возможность брать уроки у Ивана Алыпова?

— Теоретически это возможно. Я с удовольствием научу, если у меня будет свободное время, но с этим сейчас непросто. Раньше я фактически был тренером «Клуба чемпионов», сейчас нет. А сам «Клуб чемпионов» трансформировался в НКО, некоммерческую организацию, которая занимается проведением различных спортивных мероприятий, в т.ч., например, «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге.

Бизнес, который стал семейным

Практически одновременно с «Клубом чемпионов» развивалось второе направление бизнеса — магазин премиальных спортивных товаров.

— В 2014 г. я открыл экипировочный центр «Энергия спорта», который до сих пор функционирует, сейчас им занимается мой младший брат Андрей. Изначально это была розничная продажа спортивного инвентаря и экипировки уровня PRO, не масс-маркет, индивидуальные заказы, индивидуальный дизайн, индивидуальные размеры. Сегодня розница умерла, магазин работает через маркетплейсы и непосредственно с командами, со спортшколами.

Работа с мировыми брендами прекратилась? Fischer, Rossignol, Atomic и прочие раньше собирали индивидуальные и групповые заявки чуть ли не за год для поставки инвентаря из новых коллекций. Что происходит сейчас?

— Многие бренды официально ушли из России. Но, как и во многих других сферах, нужный спортивный товар купить можно, связи и каналы поставок сохранились. Если человек хочет не просто крашеный пластик, а лыжи, на которых выступает мировая элита, — заказать можно, только из-за усложнившейся логистики это обойдется дороже и доставка потребует больше времени.

Почему Андрей Алыпов, спортсмен, который входил в сборную России по триатлону и находился на пороге профессионального расцвета, решил бросить спорт и заниматься предпринимательской деятельностью?

— А какие были перспективы? Реально российский триатлон на мировом уровне — абсолютное ничто, количество стартов в России минимально ввиду климата и природных условий. Провести даже один полноценный соревновательный сезон в России невозможно. Время идет, и Андрей действительно сейчас мог бы быть элитным триатлетом в полном расцвете сил. Но если потолок — чемпионат России, зачем? У него за плечами уже два чемпионства. Болтаться на уровне сборной за объективно нищенскую зарплату, финансировать свою подготовку и снаряжение, во всем себя ограничивать, пахать ради трех-четырех внутренних стартов в год не было никакого смысла.

И старший брат со спокойной душой передал младшему брату, высококлассному спортсмену и готовому эксперту, свой бизнес?

— Да. Андрей занимается экипировочным центром и НКО «Клуб чемпионов», ему нравится и у него получается.

Игра в команде

Через восемь лет предпринимательсткой деятельности в области спорта экс-лыжник получил приглашение из администрации Екатеринбурга войти в состав команды мэра Алексей Орлова.

Какие отличия можно отметить между спортсменом и управленцем?

— В принципе, все то же самое. Нужно добиваться успеха, только немножко по другим правилам. Есть какая-то задача, есть какие-то преграды для ее выполнения. Непросто было привыкнуть, и это до сих пор непросто, что вне спорта есть четкая иерархия, вертикаль власти, что все решения нужно принимать с учетом множества внешних факторов. Когда все вопросы решены и все получилось, я считаю, что победил. Приравнять такую победу по силе впечатлений к спортивным не получится, но, добиваясь каких-то глобальных целей вне спорта, тоже испытываешь яркие эмоции.

Лыжные гонки — индивидуальный вид спорта, на стезе предпринимательства и муниципальной службы нужно действовать в команде. Как прошел этот переход?

— Здесь я тоже каких-то особых трудностей не испытал.

Хоть лыжи и не командный вид спорта, но ты в сборной находишься в сложном коллективе, с выдающимися личностями, с людьми самодостаточными, амбициозными, твоими прямыми конкурентами. Тебе приходится с ними уживаться, договариваться, вести общий быт. Когда живешь в одной комнате с человеком на протяжении трех недель на сборах, а потом еще и соревнуешься, и то ты его обыгрываешь, то он тебя побеждает — сохранять нормальные человеческие отношения непросто, то есть продолжать общаться, не прыгать друг на друга, не зубоскалить и не драться. Навык коммуникации за 10 лет в сборной был получен огромный. Мне, может быть, сейчас даже гораздо проще находить общий язык с другими людьми, чем кому-то еще.

Для меня команда по ощущениям всегда была неким единым целым. Несмотря на то, что мы конкурировали на лыжне, и тогда и сейчас эти люди — мои близкие товарищи, друзья. Нет ни одного человека, с которым мы соревновались и делили спортивный хлеб, с кем бы я сейчас не общался и не поддерживал отношения.

А после спортивной жизни появились такие друзья?

— В обычной жизни у меня также появились товарищи, с кем я общаюсь на темы, абсолютно не связанные со спортом.

Итак, спорт остался позади, успешно работали экипировочный центр «Энергия спорта» и «Клуб чемпионов», и вдруг зимой 2022 г. мэрия объявляет о назначении Ивана Алыпова. Как это произошло?

— Мне хотелось чего-то нового, а руководство города всегда присматривается, формирует кадровый резерв. Оценивали кандидатов на место замначальника Управления по физкультуре и спорту, меня пригласили в администрацию для разговора и в обсуждении мы сошлись в том, что организация спортивных мероприятий — это интересное и важное направление для города. Мне предложили попробовать. Я понимал, что не просто сажусь в кресло, что мне оказано доверие, понимал, что иду на муниципальную службу с определенными целями, задачами и ожиданиями от руководителей города.

Большой разницы в функционале по сравнению с тем, чем вы занимались в ФЛГСО и в «Клубе чемпионов», насколько я понимаю, не было, просто изменился масштаб?

— Да, должность так и называется — заместитель по организации спортивных мероприятий.

Уже есть события, которые хочется отдельно выделить?

— Спорт становится индустрией на стыке здравоохранения, туризма, производства, образования, он объединяет многие сферы. 2023-й в Екатеринбурге был годом школьного спорта. С одной стороны, школьники занимаются физкультурой и есть мероприятия, обязательные в рамках школьной программы. Но часто они существовали только на бумаге, отношение к ним было формальным. В прошлом годы мы как профильное ведомство все систематизировали. В школах создаются клубы и дети участвуют в программах «Баскетбол в школу», «Волейбол в школу», «Футбол в школу» «Пионерская правда» — это лыжи, «Шиповка юных» — это легкая атлетика, «Президентские игры», «Президентские состязания», создан комплекс из 12 проектов.

2024 г. объявлен в Екатеринбурге годом, условно, «взрослого» спорта. У нас очень много людей занимается физкультурой и спортом. Это в том числе фитнес, куда нам, чиновникам, лезть нет никакого смысла, это бизнес. Кроме этого, куча людей бегает, катается на лыжах, существует большое количество любительских турниров по футболу, хоккею, настольному теннису и т.д. Во всех соревнованиях всегда есть организаторы, и наша главная задача — понять, общаясь с этими организаторами, чем мы можем быть им полезны.

К примеру, забеги собирают большое количество людей, но они не всегда правильно организованы с юридической точки зрения. Хотя сложного здесь ничего нет. Где-то нужно научить организаторов, подсказать, где-то помочь административным ресурсом.

В конце 2023 г. мы провели для организаторов спортивных любительских мероприятий форум, который назывался «Екатеринбург — место старта», собрали порядка 70 организаций. На панельной дискуссии выступали эксперты по управлению проектами, по безопасности и пиару. Но после форума я понял, что уровень компетенций спикеров был гораздо выше, чем те прикладные знания, которые требовались слушателям: никто из них не оперирует проведением Универсиады или играми в РПЛ. То есть мы дали истории из другой лиги, слушать их было интересно, применить на практике — невозможно. Выводы сделали, сейчас готовим следующую встречу, она пройдет в конце апреля, где снова соберем этих организаторов, чтобы понять их боли и проблемы, чтобы подготовить пакетные решения.

Также в 2023 г. при поддержке администрации города в Екатеринбурге впервые прошли соревнования по триатлону серии IronStar. Я горжусь этим проектом, он стал одним из ярких и значимых с точки зрения развития событийного туризма.

Ощущаете нехватку адреналина, сами выходите на старт?

— По возможности да. На днях мы проводили лыжную многодневку, Кубок Главы Екатеринбурга, где было два классических этапа на УСБ «Динамо» и на третий день гонка в гору на Уктусе. До этого я участвовал в лыжном ультрамарафоне «Уральская железная сотня», который я придумал еще несколько лет назад и который сейчас проводит НКО «Клуб чемпионов».

Расскажите подробнее об этом мероприятии, раз вы его идейный вдохновитель.

— «Уральская железная сотня» — это как раз пример событийного туризма. Соревнования уже два года проводятся на территории загородного клуба «Белая лошадь». В 2024 г. на дистанции 100 км приняли участие 67 чел. из 25 городов и 14 регионов страны от Мурманска до Владивостока. Уральских лыжников было немного, в основном участвовали приезжие, которым интересна идеология этого спортивного события.

100 или 10 км можно пробежать где угодно, флажком махнули, вот тебе старт и через какое-то время финиш. А что делать до? Что делать после? Всегда большой вопрос. А вот когда ты выдаешь цельный продукт, устраиваешь спортивный праздник, заранее продумав, чем будут люди у тебя заниматься, — тогда к тебе и поедут спортсмены-любители через всю Россию. Для меня показательно, что в этом году было 67 лыжников, но общее число участников «Уральской железной сотни» было 150 — это дети, жены, бабушки, няни. Люди приезжали целыми семьями, самая большая семья — семь человек, три поколения.

Лыжная гонка в Сысертском районе — отлично. Многим жителям Екатеринбурга не нравится, когда спортивные мероприятия поводятся в центре города. Есть какой-то выход, чтобы не страдали ни горожане, ни событийный туризм?

— Мы пытаемся найти компромисс. На самом деле заявок на проведение соревнований с перекрытием улиц гораздо больше, чем их проходит по факту. Все организаторы пробегов и гонок хотят перекрыть проспект Ленина, абсолютно все, но мы проводим определенную селекцию. Что касается велогонок, у нас появилась замечательная площадка в районе Новокольцовский и соревнования по велоспорту мы планируем проводить там, никому не мешая. Там же в 2024 г. пройдет Кубок России по лыжероллерам, а в День города мы проведем традиционный лыжероллерный спринт на улице Царской, где он никому не будет помехой.

Чем завершим разговор?

— Пользуясь случаем, хочу сказать всем: друзья, занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни!

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