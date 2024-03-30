Герои спорта. Чем сейчас занимаются свердловчане, сошедшие с Олимпа

После покорения заветной вершины спортивная карьера рано или поздно подходит к концу, большие победы остаются в прошлом. Где сегодня купавшиеся в любви болельщиков Липницкая, Шипулин и Дацюк?

Олимпийцам после спуска с пьедестала нужно, по сути, все начинать заново. Кто-то решает продолжать жизнь спортсмена, кто-то остается в спорте в другом качестве, а кто-то, сохраняя некую спортивную составляющую, начинает все с чистого листа.

Юлия Липницкая

Фигурное катание, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире

В 15 лет выиграла золотую олимпийскую медаль как фигуристка–одиночница в составе команды России и прославилась на весь мир, создав в произвольной программе проникновенный образ девочки в красном пальто под музыку из «Списка Шиндлера».

Завершила спортивную карьеру летом 2017 г. и прошла в Германии курс лечения от анорексии.

Ранее в колонке DK. RU Евгений Енин высказывал мнение, почему финансирование профспорта надо отменять, а родителей выдающихся спортсменов — судить: «За использование детского труда ненавидят, за ту же боль в тренировочном зале рукоплещут».

В сезоне 2017/2018 Юлия Липницкая работала телекомментатором соревнований по фигурному катанию на канале «Телеспорт». С 2015 г. заочно училась в Российском госуниверситете физкультуры, спорта, молодежи и туризма (РУС ГЦОЛИФК).

В феврале 2018 г. Липницкая совместно с другой российской фигуристкой, олимпийской чемпионкой в танцах на льду Еленой Ильиных открыла в Москве «Академию чемпионов Ильиных-Липницкой», где Юлия начала работать тренером по фигурному катанию. Академия специализировалась на проведении учебно-тренировочных сборов и мастер-классов в городах России и за рубежом для фигуристов 6-8 и 9-11 лет, а также для любителей фигурного катания всех возрастов. Проект был приостановлен в связи с беременностями тренеров-чемпионок, сначала Елены, а потом Юлии.

Юлия Липницкая вышла замуж за экс-фигуриста Владислава Тарасенко, с которым одновременно тренировалась в Москве в группе Этери Тутберидзе. В 2020 г. у пары родилась дочь Каталина, а проект «Академия чемпионов Ильиных-Липницкой» в период пандемии был закрыт.

С декабря 2020 г. Юлия Липницкая работает тренером в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве и выступает в ледовых шоу, которые организует Евгений Плющенко.

Егор Мехонцев

Бокс, олимпийский чемпион Лондона-2012 (вес до 81 кг)

В финале Олимпиады 2012 г. Егор Мехонцев завершил бой против вице-чемпиона мира 2011 г. казаха Адильбека Ниязымбетова с равным счетом 15:15 (3:4, 5:4, 7:7 по раундам), но решением судей выиграл «золото».

После Олимпиады боксер получил от властей города Асбеста (Свердловская обл.), в котором он родился, квартиру в подарок. Чемпион был возмущен, что за квартирой числится долг за жилищно-коммунальные услуги в размере 14 тыс. руб. от предыдущего жильца, о чем публично высказался и потребовал от администрации погасить долг. В итоге коммунальный долг боксера оплатил неизвестный спонсор. Отметим, что за олимпийское золото спортсмен в 2012 г. получил премию 4 млн руб. от Министерства спорта РФ, Audi A8 за счет негосударственного Фонда поддержки олимпийцев России, пожизненную ежемесячную президентскую стипендию (30 тыс. руб. — в 2012 г., 52 тыс. руб. — в 2024 г.), а также дополнительные бонусы от региона — 4 млн руб. из бюджета Свердловской области, квартиру и т.д. В 2013 г. Мехонцев перешел в профессионалы, подписав контракт с промоутерской компанией Top Rank. Последний бой провел 22 июля 2017 г., после чего завершил карьеру. Летом 2021 г. был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ по Асбестовскому одномандатному избирательному округу №172 от партии «Справедливая Россия». Указывалось, что кандидат работает в должности регионального директора ООО «Каспий премиум». Компания является поставщиком медицинского сектора по комплексному обеспечению и поставкам специализированного оборудования и вспомогательной продукции для организаций здравоохранения в Астраханской области. В сентябре, до дня голосования, Егор Мехонцев снял свою кандидатуру. В заявлении я указал скупую причину, сказал, что не согласен с действиями главы регионального отделения Андрея Кузнецова. Я не хочу с такими людьми идти дальше. Лучше без этого обойдусь, без политики. Я предполагал, что политика грязная. Я это знал. Но, безусловно, я надеялся, что могу хоть что-то поменять. Я слишком чист и красив. Я хочу жить в свободной стране и говорить то, что я хочу, — рассказал Мехонцев. С января 2020 г. возглавляет антикоррупционный совет Федерации бокса России. Периодически выступает в прессе, комментируя различные события с предложениями «дать ему по ушам, что называется» или «я бы специально подошел и его жестоко успокоил». Ольга Глацких Художественная гимнастика, олимпийская чемпионка Афин-2004 в групповых упражнениях Спортивный успех 15-тилетней Ольги Глацких прошел мимо внимания общественности.

Официально завершила карьеру в 2011 г. Получила высшее образование в МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «Политология» и в Финансовой академии при правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент».

В 2011-2013 гг. была помощником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), в 2015-2016 гг. работала в консалтинговой группе «Полилог». Также в 2016 г. возглавляла общественную организацию «Русь», созданную для содействия развитию художественной гимнастики и карате.

В 2016 г. заняла пост руководителя комиссии регионального совета «Единой России» по работе с молодежью и спортивными организациями, а после провала на выборах в Законодательное собрание Свердловской области по Красноуральскому избирательному округу была приглашена на работу в администрацию Свердловской области.

Я проиграла выборы. Я бухала дома, никуда не ходила. Мне звонит приемная губернатора и говорит: «Вас губернатор ждет через два часа, вы сможете приехать?» Конечно, да, я не могла сказать нет, — делилась с коллегами новоиспеченная госслужащая.

Известность к экс-гимнастке пришла осенью 2018 г. после произнесения фраз: «Государство ничего вам не должно» и «Государство не просило вас рожать», когда она руководила региональным департаментом молодежной политики. Высказывание вызвало резонанс по всей России. Глацких пришлось принести извинения.

После того, как Ольга Глацких отказалась увольняться по собственному желанию, департамент был ликвидирован, а прокуратура начала проверку деятельности чиновницы и фонда «Золотое сечение». Также в 2018 г. Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» опубликовал расследование, из которого следовало, что семья Глацких получила 1,8 млрд руб. на госзакупках и 186 кв. км охотничьих угодий. Скандал отразился на бизнесе семьи Глацких, компании «Ремстройгаз»: в феврале 2019 г. свердловское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о картельном сговоре. Напомним, что «Ремстройгаз» принадлежал экс-главе ЗАТО Лесной и экс-замминистра по управлению госимуществом Свердловской области отцу Ольги Вячеславу Глацких, директором компании работал его сын Артем Глацких.

Тем не менее уже в марте 2019 г. экс-чиновница была назначена заместителем директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка», еще через полгода на площадке ДИВС открыла собственную школу художественной гимнастики «Ты сможешь сам».

Летом 2022 г. в Свердловской области для сохранение водных экосистем был создан Русский экологический фонд (РЭФ), в кресло директора посадили Ольгу Глацких. Основным видом деятельности фонда является предоставление консультационных услуг в области экологии, также для РЭФ зарегистрированы 23 дополнительных вида деятельности, в т.ч. речное индустриальное и морское рыбоводство.

Антон Шипулин

Биатлон, (не) олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете 4х7,5 км

Золотой медали за победу в эстафете Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков были лишены в 2020 г. по решению Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) после дисквалификации четвертого участника команды — Евгения Устюгова — за употребление запрещенного препарата оксандролон.

В активе Шипулина осталась бронзовая олимпийская медаль в эстафете Ванкувера-2010.

В 2010 г. основал Благотворительный фонд по поддержке спорта в Свердловской области. За годы работы организация собрала более 114,6 млн руб., которые были потрачены на проведение спортивных мероприятий, строительство спортплощадок и закупку спортинвентаря.

Организацию пять лет возглавляла Виктория Щёлкова, которую в августе 2020 г. Антон Шипулин после проведенного аудита публично обвинил в мошенничестве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, подозреваемая скрылась от следственных органов и была объявлена в федеральный розыск.

Возвращены ли растраченные средства и закрыто ли уголовное дело — неизвестно. В марте 2024 г. Виктория Щёлкова проводит онлайн-консультации (12 тыс.руб. за сеанс), ведет ЮТуб–канал и недавно в соавторстве с Анастасией Ложкиной выпустила книгу «Управление фандрайзингом» (доступна для заказа на российских маркетплейсах).

Антон Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 г. В сентябре 2019 г. как кандидат от партии «Единая Россия» одержал победу на довыборах депутатов Государственной Думы по Серовскому избирательному округу № 174, в 2021 г. вновь там же избран депутатом Госдумы. Занимает пост зампредседателя комитета по физкультуре и спорту и с сентября 2022 г. возглавляет рабочую группу по поддержке спортсменов в условиях санкций.

Президент Федерации биатлона Свердловской области. В Екатеринбурге несколько лет обсуждается строительство многофункционального биатлонного комплекса имени Антона Шипулина. В 2019 г. область выделила 168,8 млн руб. для подготовки проектно-сметной документации, проведения лесоустроительных работ и частичной прокладки освещенные лыжероллерных трасс в районе УСБ «Динамо». Начать полномасштабное строительство планировалось в 2023 г., на реализацию проекта в 2022 г. требовалось не менее 5 млрд руб., но источник финансирования не был определен.

В декабре 2023 г. президент России Владимир Путин поручил правительству создать в Свердловской области центры подготовки сборных России по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту. Позже появилась информация, что центр будет рассчитан на более чем 30 видов спорта, стоимость объекта не называется.

Сейчас ищем источники финансирования, объект очень затратный. У нас есть поручение президента по данному объекту. Скорее всего, финансирование будет из регионального бюджета. Дай бог, и из федерального бюджета, и, возможно, какие-либо корпорации, — сказал в интервью Матч ТВ Антон Шипулин.

Ирина Зильбер

Художественная гимнастика, олимпийская чемпионка Сиднея-2000 в групповых упражнениях

Завершила карьеру в 17 лет. В 2006 г. открыла в Екатеринбурге школу художественной гимнастики. О своем опыте тренера, организатора и предпринимателя Ирина Зильбер рассказывала в интервью DK.RU:

>>> «Я понимала, что занимаюсь не бизнесом»: Ирина Зильбер — о школе художественной гимнастики

>>> «Не надо жалеть спортсменов»: Ирина Зильбер — о своей школе гимнастики и большом спорте

С 2014 г. является президентом Федерации художественной гимнастики Свердловской области.

Павел Дацюк

Хоккей, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018

В 2017 г. Павел Дацюк вошел в число 100 величайших хоккеистов в истории НХЛ, а в 2018 г. — в «Тройной золотой клуб» хоккеистов, выигравших золотые медали зимних Олимпийских игр, чемпионата мира и завоевавших Кубок Стэнли.

Я потерял мечту, теперь надо искать новую мечту, надо что-то придумывать для себя, — сказал капитан сборной России после окончания олимпийского финала и победы над Германией.

Уехал из НХЛ после сезона 2015/2016, после этого еще пять лет играл в России. Последние официальные матчи провел за «Автомобилист» из Екатеринбурга в сезоне 2020/2021. О завершении спортивной карьеры не объявлял.

За океаном Павлу Дацюку дали прозвище «Волшебник», а в английском языке появился термин «Datsyukian», который употребляют, когда финты и голы в хоккее настолько красивы, что это единственное слово, которым их можно описать.

«Datsyukian!» хочется восклицать и глядя на то, как компания-застройщик «Радиус Девелопмент», созданная бизнесменом Александром Трунтаевым и хоккеистом Павлом Дацюком, а также связанная с ними компания «Регент», раз за разом получают одобрение проектов в исторической части Екатеринбурга. Уже построен комплекс апартаментов «Radius Central House» на пересечении улиц 8 Марта и Малышева, получены разрешения на строительство гостиничного комплекса «Радиус-2» за «Домом контор» и апартаментов «Radius Central House» в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов, согласован проект реставрации и приспособления для современного использования двухэтажного Дома Иконникова на проспекте Ленина, 18а.

Именем Павла Дацюка назван ледовый комплекс в Екатеринбурге, предназначенный для учебно-тренировочных занятий хоккеистов. «Дацюк-Арена» была сдана в эксплуатацию в 2016 г. и расположена в спортивном комплексе «Юность». Возможность строительства обеспечил грант в 100 млн руб., которые получил город после победы на Всероссийском фестивале по хоккею среди любителей команды «Неоплан». Общая стоимость строительства ледовой арены составила 251 млн руб., к федеральному гранту 87,9 млн руб. добавил областной бюджет и 63 млн руб. — бюджет Екатеринбурга. В феврале 2024 г. начато строительство второй очереди «Дацюк-Арены». Проект финансируется также за счет регионального и местного бюджетов и гранта 100 млн руб., полученного командой «СВ Металл» за победу в «Ночной хоккейной лиге».

Герои спорта

В Свердловской области 28 олимпийских чемпионов и 48 призеров летних и зимних Олимпийских игр. Рассказать в одной статье обо всех не получится, остановимся только на некоторых олипийцах.

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов в Барселоне-1992 и в Атланте-1996 завершил карьеру в 2004 г. В 2007 г. стал сооснователем группы компаний «Академия Александра Попова», которая занималась строительством спортивных объектов. Также в 2007 г. учредил детско-юношеские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова», которые в 2009 г. получили статус всероссийских, а в 2018 г. — международных. Почетный член Международного олимпийского комитета, член Комиссии спортсменов МО, член исполкома Олимпийского комитета России. Летом 2023 г. выступил против того, чтобы российские спортсмены ехали на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону в Калгари-1988 и в Лиллехаммере-1994 Сергей Чепиков в 2006 г. вступил в партию «Единая Россия», а в марте 2007 г. завершил спортивную карьеру. В 2008 г. стал депутатом Областной думы ЗССО и был переизбран в 2011 г. В 2016-2021 гг. являлся депутатом Государственной Думы России, в 2021 г. был переизбран на новый срок и вошел в состав комитета по государственному строительству и законодательству.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командном многоборье Давид Белявский, как и серебряный призер Токио-2020 по стрит-баскету Кирилл Писклов, продолжают спортивную карьеру.

Олимпийская чемпионка 2012 г. по синхронному плаванию Анжелика Тиманина выбрала другой вид спорта, входит в основной состав сборной России по серфингу и возглавляет Федерацию серфинга города Москвы.

Олимпийский чемпион на дистанции 50 км в Турине-2006 лыжник Евгений Дементьев в 2009 г. был отстранен за применение рекомбинатного эритропоэтина и объявил о завершении карьеры. Отбыв два года дисквалификации, вновь вернулся на лыжню. На чемпионате России 2022 г. 39-летний спортсмен занял 86-е место на дистанции 15 км классическим стилем и второй раз объявил о завершении карьеры. В Екатеринбурге работает «Экипировочный центр Евгения Дементьева», которые спортсмен открыл вместе с партнерами.

Серебряный призер Олимпиады в Афинах-2004 в эстафете 4х400м, легкоатлетка Олеся Форшева (Красномовец) завершила карьеру в 2014 г. Организовала в Екатеринбурге школу бега Run4Life, где могут заниматься все желающие, вне зависимости от возраста и физической формы.

Конькобежка Юлия Скокова, бронзовый призер в командной гонке Сочи-2014, является вице-президентом Федерации конькобежного спорта Свердловской области и работает в компании по производству спортивных товаров RAY («Луч»).

Бронзовый призер в командном спринте Олимпиады в Турине-2006 лыжник Иван Алыпов трудится заместителем начальника управления по физической культуре и спорту Екатеринбурга, отвечает за организацию спортивных мероприятий в городе.

Легкоатлетка Ольга Котлярова, бронзовый призер в эстафете 4х400м Сиднея-2000 сменила несколько должностей на муниципальной и государственной службе. С февраля 2023 г. возглавляет Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус» — главный распорядительный орган по реализации мероприятий по поддержке студентов в Свердловской области. Попечительский совет возглавляет губернатор Евгений Куйвашев, финансирование фонда осуществляется из областного бюджета и за счет взносов попечителей и спонсоров.