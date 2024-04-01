На севере Свердловской области снова ЧП на шахте

Сегодня вечером взрыв произошел на шахте «Северопесчанская». Четверых сотрудников оперативно нашли и подняли на поверхность, пятого спасти не удалось — он погиб.

ЧП произошло в шахте «Северопесчанская», которая находится недалеко от Краснотурьинска и входит в АО «Богословское рудоуправление». Около 19 часов вечера на отметке 338 м произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества.

Как сообщает телеграм-канал «Северопесчанская», который, вероятно, связан с пресс-службой предприятия, в момент происшествия в зоне проведения работ находились 5 работников шахты. Четверых сотрудников оперативно подняли на поверхность — это два проходчика и два машиниста скреперной лебедки. Трое пострадавших обратились за медицинской помощью, еще одному сотруднику шахты она не понадобилась.

Спасатели также нашли и подняли на поверхность пятого шахтера. В региональном Минздраве и на предприятии подтвердили его гибель.

Для того чтобы установить все обстоятельства инцидента, СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Добавим, что это уже второе ЧП на шахтах Свердловской области за последнюю неделю. В прошлый понедельник, 25 марта, произошел обвал породы на шахте «Кальинская» Североуральского бокситового рудника. Под завалами оказалось двое сотрудников предприятия. Одного из них спасли, второй погиб.

Также DK.RU сообщал, что в середине марта обвал горных пород произошел на золотодобываемом руднике комбината «Пионер» в Амурской области. Под завалами оказались 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Сегодня было принято решение о прекращении спасательной операции из-за риска повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках. Первый заместитель управляющего директора рудника «Пионер» уже выразил соболезнования родным и близких шахтеров, пишет ТАСС.

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