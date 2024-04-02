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Ресторатор Олег Флеганов купил здание, в котором работал медцентр Валерия Малышева

Ресторатор Олег Флеганов купил здание, в котором работал медцентр Валерия Малышева
Иллюстрация: сервис 2ГИС

Сейчас на участке, приобретенном «Центром развития ресторанной культуры», могут находиться только объекты здравоохранения. Новый собственник пытается изменить вид разрешенного использования.

#НОВОСТИ

Компания «Центр развития ресторанной культуры» Олега Флеганова приобрела участок с двухэтажным кирпичным зданием 1938 года постройки на Бахчиванджи, 24 в 2023 г. Раньше в нем размещался медицинский центр сети «Здоровье 365» Валерия Малышева. Кадастровая стоимость участка составляет 26,5 млн руб. На сайтах по продаже недвижимости его оценивали в диапазоне от 44 до 80 млн руб. Площадь здания составляет 1 429,7 кв. м, площадь участка — 0,4 га.

Сейчас «Центр развития ресторанной культуры» добивается изменения вида разрешенного использования площадки — сейчас там могут находиться только объекты здравоохранения. Компания сообщила комиссии по землепользованию, что планирует вести там коммерческую деятельность: разместить в здании стационарный объект торговли.

В разговоре с 66.RU Олег Флеганов сообщил, что пока у него нет конкретных планов на участок на Бахчиванджи, 24.

Напомним, что Олег Флеганов возглавляет компанию Resta Management. В нее входит много любимых горожанами ресторанов: «Троекуровъ», «Хмели Сунели», Gavi, «Паштет», МОМО, «Джеймс», Pan Smetan, SteakHouse, Rosy Jane и др.

Ранее DK.RU сообщил, что владельцы «Золотого яблока» выиграли дело о сносе части ТЦ «Гермес-Плаза». Группа предпринимателей требовала признать реконструкцию пятого этажа и строительство шестого этажа торгового центра незаконными. Но Свердловский арбитражный суд иск не удовлетворил.

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Автор: Виктория Говорковская
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