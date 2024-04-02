Ресторатор Олег Флеганов купил здание, в котором работал медцентр Валерия Малышева

Сейчас на участке, приобретенном «Центром развития ресторанной культуры», могут находиться только объекты здравоохранения. Новый собственник пытается изменить вид разрешенного использования.

Компания «Центр развития ресторанной культуры» Олега Флеганова приобрела участок с двухэтажным кирпичным зданием 1938 года постройки на Бахчиванджи, 24 в 2023 г. Раньше в нем размещался медицинский центр сети «Здоровье 365» Валерия Малышева. Кадастровая стоимость участка составляет 26,5 млн руб. На сайтах по продаже недвижимости его оценивали в диапазоне от 44 до 80 млн руб. Площадь здания составляет 1 429,7 кв. м, площадь участка — 0,4 га.

Сейчас «Центр развития ресторанной культуры» добивается изменения вида разрешенного использования площадки — сейчас там могут находиться только объекты здравоохранения. Компания сообщила комиссии по землепользованию, что планирует вести там коммерческую деятельность: разместить в здании стационарный объект торговли.

В разговоре с 66.RU Олег Флеганов сообщил, что пока у него нет конкретных планов на участок на Бахчиванджи, 24.

Напомним, что Олег Флеганов возглавляет компанию Resta Management. В нее входит много любимых горожанами ресторанов: «Троекуровъ», «Хмели Сунели», Gavi, «Паштет», МОМО, «Джеймс», Pan Smetan, SteakHouse, Rosy Jane и др.

Ранее DK.RU сообщил, что владельцы «Золотого яблока» выиграли дело о сносе части ТЦ «Гермес-Плаза». Группа предпринимателей требовала признать реконструкцию пятого этажа и строительство шестого этажа торгового центра незаконными. Но Свердловский арбитражный суд иск не удовлетворил.

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