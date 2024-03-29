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На месте автоцентра «Оками Север» в Екатеринбурге возведут жилье

На месте автоцентра «Оками Север» в Екатеринбурге возведут жилье
Иллюстрация: архив 66.RU

Городские власти включили участок земли на пересечении улиц Челюскинцев и Восточная, где расположен автосалон, в новый проект комплексного развития нежилых территорий.

#НОВОСТРОЙКИ#НОВОСТИ

Четвертый проект КРТ в Екатеринбурге будет реализован на участке площадью 1,2 га на пересечении улиц Челюскинцев и Восточная. В этой локации можно возвести более 68,5 тыс. кв. м жилья. Инвестора обяжут запроектировать в квартале детский сад на 100 мест и передать его городу.

В зоне будущей застройки окажется автосалон «Оками Север» (открыт в 2013 г. как дилерский центр Toyota), производственно-складская база и трансформаторная подстанция.

Договор о КРТ мэрия заключит с собственником недвижимости. Проект должен быть реализован в течение десяти лет.

Напомним, что в начале марта в Екатеринбурге продали очередной участок земли в квартале ул. Патриса Лумумбы — Мусоргского — пер. Газорезчиков под комплексное развитие территорий (КРТ). За участок в 3,7 га застройщики бились весь день: электронные торги стартовали утром 5 марта и закончились лишь поздно вечером. За это время стоимость участка выросла почти в 230 раз: с 917 тыс. до 210,6 млн руб. Выиграла торги компания «Практика», которую возглавляет Александр Невмержицкий. Также на участок претендовали «Астон», «Астра» и московская группа «Самолет».

Ранее DK.RU сообщил, на месте одного из старейших рынков города могут появиться многоэтажки, а также, что что «Общество Малышева 73» готовит площадку Екатеринбургского мясокомбината под застройку. Арендаторов площадей известили о расторжении договоров: они должны освободить помещения до 30 апреля. Сейчас на площадке работает около 40 компаний: магазины, студии и производства.

Автор: Виктория Говорковская
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