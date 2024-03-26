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На месте одного из старейших рынков города могут появиться многоэтажки

На месте одного из старейших рынков города могут появиться многоэтажки
Автор фото: Владислав Лоншаков. Иллюстрация: e1.ru

Некоторые торговые точки ищут новые помещения для аренды и заблаговременно раздают покупателям номера телефонов, по которым те смогут узнать адреса после переезда.

#НОВОСТИ

Будущее торгового комплекса «Уралмашевский» (Победы, 65) вызывает вопросы у покупателей и арендаторов. Информация, что здание снесут, чтобы построить на его месте жилые дома, начала появляться в конце прошлого года.

Некоторое время назад на площадке были проведены земляные работы. Возможно, делали шурфы для археологических изысканий, обязательных перед новым строительством.

Про ТК «Уралмашевский» слышал, что планируют расселение всех площадей и редевелопмент чуть ли не в жилье. Пока на уровне слухов, подтвержденной информации не видел. Может, какая-то часть торговли останется, другая будет ликвидирована, — прокомментировал депутат гордумы и заксобрания, владелец «Омеги» Владимир Смирнов (цитата по E1.RU).

Он отметил, что это место очень привлекательно для застройки.

Площадь земельного участка под торговым комплексом составляет 16 783 кв. м. Его кадастровая стоимость — 141,7 млн руб.

С 2015 г. участок принадлежит ООО «Рекорд» и ООО «Горизонт». По 24% каждой из компаний принадлежат СЗ «Прибрежное», по 76% — Сергею Мямину, гендиректору компании «Форум-Групп». Мямин — учредитель СЗ «Правобережное».

Осенью 2023 г. прошли общественные обсуждения по смене статуса этого и соседних участков с зоны торговых объектов на общественно-деловую зону, в которой можно строить магазины, банки, а также средне- и многоэтажные жилые дома.

Размещение сельскохозяйственного рынка на указанной территории не соответствует решениям, предусмотренным в Генеральном плане до 2045 г., — отметили чиновники мэрии.

Торговый комплекс «Уралмашевский» возник на месте сельскохозяйственного рынка «Уралмашевский» в 2011 г. В него начали заходить магазины крупнейших торговых сетей, в частности, супермаркет «Перекресток» (принадлежит X5 Retail Group) и магазин бытовой техники и электроники «Кардинал». Первый работает на площадке по сей день и пока съезжать не собирается.

Участки по соседству ТК «Уралмашевский» (по ул. Бакинских комиссаров) в течение нескольких лет активно застраиваются жильем.

Ранее DK.RU сообщил, что «Общество Малышева 73» готовит площадку Екатеринбургского мясокомбината под застройку. Арендаторов площадей известили о расторжении договоров: они должны освободить помещения до 30 апреля. Сейчас на площадке работает около 40 компаний: магазины, студии и производства.

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Автор: Виктория Говорковская
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