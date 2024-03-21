Компания «Чусовское озеро» уничтожила историческое здание в центре Екатеринбурга

В 2014 г. она выкупила усадьбу Беленкова у Мингосимущества Свердловской области с обязательством сохранить и отреставрировать. Прокуратура безрезультатно пыталась остановить снос через суд.

21 марта Екатеринбург лишился еще одного исторического здания — усадьбы Беленкова, построенной в конце XVIII – сер. XIX в. Комплекс зданий находился на берегу Исети около Царского моста по адресу ул. Розы Люксембург, 73 и 75. Исторически этот район известен как «старообрядческая заимка».

В 2014 г. застройщик «Чусовское озеро» выкупил усадьбу Беленкова и землю под ней у Мингосимущества Свердловской области с обязательством ее сохранить и реставрировать. Но в ноябре 2022 г. комплекс исключили из списка объектов культурного наследия.

Процедура снятия с охраны производилась в обход историков, архитекторов, реставраторов, искусствоведов, знающих историко-культурный потенциал и этих объектов, и всего района бывшей «заимки» вблизи Царского моста, — говорилось в обращении общественников, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову.

Снос усадьбы начался в мае 2023 г. Но 18 июня работы удалось остановить по требованию полиции и прокуратуры. Архитектор-реставратор высшей категории Дмитрий Демин подал заявление о включении усадьбы Беленкова в реестр зданий, обладающих признаками ОКН. Он приложил документы, подтверждающие наличие историко-культурной ценности здания.

Прокуратура пыталась признать экспертизу, в которой говорилось об отсутствии в усадьбе признаков объекта культурного наследия, незаконной. Однако судья Залина Доева иск отклонила, фактически разрешив снос усадьбы.

Как пишет E1.RU, закрытое акционерное общество «Предприятие "Чусовское озеро"» было основано в 2001 г. Сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Руководит компанией Владимир Верпатов, связанный с целым рядом других юрлиц, в том числе он председательствует в ТСЖ ЖК на Белинского, 86, постройке которого мешала ранее усадьба. За 2023 г. «Чусовское озеро» заработало 33 млн рублей, получив при этом всего 870 тыс. руб. чистой прибыли.

Ранее DK.RU сообщил, что Дом Метенкова и еще 984 объекта выбыли из списка запрещенной к продаже госсобственности. В нем осталось лишь 149 зданий из 1134. Соответствующий закон приняло ЗАКсО и подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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