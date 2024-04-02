В Свердловской области выросла зарплата у рабочих в строительстве

Расчет зарплаты рабочего теперь ведется не от данных Росстата, а на основании реальной ситуации на рынке. Это важно в первую очередь для госстроек, которые теперь будут более качественными.

СРО «Уральское объединение строителей», СРО «Лига проектных организаций» совместно с Министерством строительства Свердловской области пересчитали среднемесячный размер заработной платы рабочего первого разряда. Заплата выросла на 117% по сравнению с 2022 г. и составила 48 247 руб.

В России, в том числе в Свердловской области, реализуется новый метод определения сметной стоимости возведения объектов капитального строительства — ресурсно-индексный (РИМ). РИМ позволяет считать стоимость стройматериалов не по устаревшим расценкам, а исходя из рыночных цен. Расчет зарплаты рабочего отныне ведется не по данным Росстата, а основывается на реальных заработных платах, которые заявляют участники рынка.

Мы организовали опрос строительных компаний о реальных зарплатах рабочих. На основе опроса выполнен расчет нового показателя заработной платы, который утвержден «Главгосэкспертизой» и Приказом Министерства строительства Свердловской области. Кроме того, удалось наполнить рыночными данными информационную систему ФГИС ЦС, где отныне заказчики должны брать цены на стройматериалы. Теперь стоимость строительных контрактов будет более объективной, а значит, строительство школ и других бюджетных объектов будет идти качественнее. Работу по актуализации данных будем проводить ежегодно, — рассказал DK.RU заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков.

Ранее DK.RU рассказывал о том, что на Урале предложили изменения в законодательство о закупках в сфере строительства. Строители и проектировщики считают, что нужно отдавать предпочтение компаниям с опытом, а не тем, кто предлагает наименьшую цену.