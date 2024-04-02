Конкурент Lay’s. «Доширак» планирует запустить новое производство в России

Производитель лапши хочет выйти на рынок снеков и чипсов. Инвестиции в запуск новых линий составят не менее 1 млрд руб. Производство чипсов, в свою очередь, может приносить до 2 млрд руб. выручки.

Компания ООО «Доширак рус» (российское подразделение Doshirak) может локализовать в России производство чипсов и снеков. Как пишут «Ведомости», в феврале компания подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Buccella/Бучелла» и «Deluna/Делуна».

Товарные знаки зарегистрированы по 29-му и 30-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): чипсы из картофеля или из пшеничной муки и злаковые батончики.

Издание пишет, что у Doshirak есть два завода в России. Один из них расположен в подмосковном Раменском (ООО «Доширак Коя»), второй — под Рязанью, там производят лапшу, картофельное пюре и приправы.

Как рассказывал DK.RU, в конце 2022 г. корейский холдинг HYSG Group, владеющий производством напитков, морепродуктов и лапши «Доширак», купила завод в Нижегородской области, который ранее принадлежал производителю бульонных кубиков, приправ и лапши Gallina Blanca.

В конце 2023 г. компания также купила мукомольный завод у тамбовского мельничного комплекса «Монолит». На заводе производятся мука и отруби.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный полагает, что потенциально производство чипсов может приносить компании до 2 млрд руб. выручки в год. При этом, согласно отчетности компании, выручка «Доширак рус» в 2023 г. составила 23,1 млрд руб. против 19,7 млрд руб. в 2022 году, чистая прибыль — 6,8 млрд руб., по данным «Фокус.Контур».

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что инвестиции в установку и запуск новых производственных линий на заводе в Раменском могут составить не менее 1 млрд руб.

Эксперты отмечают, что то конкурировать с лидером рынка — продукцией Lay’s — «Дошираку» будет сложно. Чипсы Lay’s в продажах торговых сетей занимают 64,1% в натуральном выражении и 66,9% — в денежном. С большим отрывом за ними следуют бренды «Русская картошка» (7,2% в пачках и 5,5% в деньгах) и собственная марка «Пятерочки» Twister (6,7% в пачках и 5,6% в деньгах).

В категории злаковых батончиков самые популярные марки — Snaq Fabriq и Bombbar российского производителя «Бомббар» из Самарской области — на них приходится 30% рынка протеиновых батончиков.

По данным NielsenIQ, в 2023 г. продажи снеков в натуральном выражении выросли на 6,1%, а в денежном — на 19,1%. В январе-феврале 2024 г. категория чипсов показала рост год к году на 10,8% в пачках и на 23,1% в деньгах.

Напомним, что в 2022 г. производитель Pringles продал местный бизнес «Черноголовке». В сделку вошли заводы по производству печенья и готовых завтраков под брендом «Любятово».