«Зарплаты свыше 25 тыс. руб. — роскошь?» Депутаты предлагают ввести новый налог

«В состоянии глубокой нищеты живет 20 млн россиян. Введение налога на роскошь позволит заложить основу для справедливого перераспределения средств и снизит уровень социального расслоения в обществе».

Фракция партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме вносит законопроект о введении нового налога на роскошь, пишут Известия со ссылкой на копию пояснительной записки к законопроекту, составленной от имени партийного хедлайнера Сергея Миронова.

Логика, изложенная в документе, следующая:

Среднемесячная заработная плата по РФ в 2022 г. составляла 65.338 руб. Вместе с тем 77,3% жителей России имели среднедушевые денежные доходы менее 60 тыс. руб., 36,4% — менее 27 тыс. руб. в месяц, а 20,3% — менее 19 тыс. руб. Номинально установленный размер прожиточного минимума в целом по стране на душу населения для трудоспособного населения — 15.669 руб. — отражает порог доходов, необходимых для физического выживания человека. <...> Население страны неравномерно и несправедливо расслоено по уровню доходов.

Вместе с тем много лет подряд наблюдается тенденция к снижению реальных располагаемых доходов населения. Так, согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения с 2014 по 2022 гг. включительно в среднем за каждый из девяти лет снижались на 0,2%. В этот же период годовой показатель инфляции составлял от 2,5% до 12,91%, а в среднем 7,1%.

Таким образом, подчеркивается в пояснительной записке, «перераспределение богатства является необходимой мерой», поскольку «в настоящее время разные социальные группы несут неодинаковое бремя снижения реальных располагаемых доходов и бремя инфляции»:

К огромному сожалению, — добавляет г-н Миронов, — в России сохраняется высокий уровень социального неравенства, и большинству жителей нашей страны очень трудно. Да, есть те, у кого с деньгами все в порядке, но их меньшинство, а вот более трети граждан получают около 25 тыс. руб. в месяц. В состоянии глубокой нищеты живет 20 млн жителей страны. У них зарплата часто даже ниже прожиточного минимума, и их положение постоянно ухудшается из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Таким образом, введение налога на роскошь позволит «заложить основу для справедливого перераспределения средств в России» и «снизить уровень социального расслоения в обществе», резюмировал парламентарий.

Ранее о необходимости «перенастройки налоговой системы с целью обеспечения более справедливого налогообложения» в своем послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. После выступления в медиа обсуждались несколько вариантов этой «перенастройки», однако ни один из них не был верифицирован в качестве референсного. Является ли таковым данный законопроект партии Миронова, пока тоже неясно.

В экспертном сообществе полагают, что увеличение налогов скажется в первую очередь на снижении потребления. А во-вторую, приведет к уходу как минимум полумиллиона россиян «в тень», сообщал DK.RU.