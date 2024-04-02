Летом в Екатеринбурге пройдет VI Евразийский фестиваль ландшафтного искусства. Дизайнеры со всей России и из-за рубежа готовятся создать в столице Урала семь тематических садов.

«Атмофест» получил постоянную площадку в Екатеринбурге — набережную городского пруда северней Макаровского моста и вдоль реки Ольховки.

В 2024 г. на фестиваль приедут ландшафтные мастера со всей страны и из-за рубежа. Они создадут семь уникальных садов, что созвучно теме нынешнего фестиваля — «Семь поколений».

Екатеринбург представит Алексей Овсянников совместно с Союзом специалистов ландшафтной отрасли Урала «Клевер» (сад «Ковчег»). Другие участники приедут из Белгорода, Казани, Москвы, Уфы и…практически Республики Перу. С большим интересом ждем гостей из Баку, которые воссоздадут знаменитые сады «Легенды Апшерона», — рассказывает директор фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина.

Цель фестиваля — показать жителям и гостям Екатеринбурга, как органично могут взаимодействовать между собой сады, представляющие разные традиции, культуры и даже климатические зоны.

Ранее DK.RU рассказал, что на реконструкцию набережной Исети от Челюскинцев до Папанина потратят полмиллиарда. В проекте благоустройства предусмотрено масштабное озеленение, создание выходов к воде и пяти пирсов. На набережной будут установлены скамейки, шезлонги и питьевые фонтаны.

Напомним, что в марте Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на право благоустроить парк «Уралмаш». На реализацию проекта преображения территории отводится два года в период с 2024 по 2026 гг.

Источник изображений в материале: «Атмофест».