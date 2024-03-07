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На реконструкцию набережной Исети от Челюскинцев до Папанина потратят полмиллиарда

На реконструкцию набережной Исети от Челюскинцев до Папанина потратят полмиллиарда
Иллюстрация: телеграм-канал компании "Брусника"

В проекте благоустройства предусмотрено масштабное озеленение, создание выходов к воде и пяти пирсов. На набережной будут установлены скамейки, шезлонги и питьевые фонтаны.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

6 марта на городском совете по развитию общественных пространств компания «Брусника» представила проект благоустройства набережной Исети в границах улиц Челюскинцев и Кренкеля.

Представители «Брусники» отмечают, что при разработке концепции ориентировались на мировые и российские практики преобразования прибрежных зон и стремились сохранить баланс городского и природного начал.

На реконструкцию набережной Исети от Челюскинцев до Папанина потратят полмиллиарда 1

Пространство набережной разделят на функциональные участки: велодорожки, пять пирсов, детские и спортивные зоны и зоны отдыха. В рамках проекта планируется озеленить площадь в 12 тыс. кв. м, убрать сухостойные деревья и посадить новые, организовать выходы к воде. На набережной установят скамейки, шезлонги, питьевые фонтаны, также появятся кафе и туалеты.

На реконструкцию набережной Исети от Челюскинцев до Папанина потратят полмиллиарда 2

На реконструкцию набережной Исети от Челюскинцев до Папанина потратят полмиллиарда 3

Благоустроенный участок будет связан с имеющимся пешеходным маршрутом.

На главном пирсе будет возможность швартовки речных трамвайчиков и лодок. Предполагается, что они будут курсировать от Плотинки до новой набережной по Челюскинцев. Можно будет сесть на водный транспорт и вернуться в центр города, — отметил руководитель отдела генплана и ландшафтной архитектуры компании «Брусника» Роман Зимин (цитата по JustMedia.ru).

Общая стоимость проекта составит ок. 500 млн руб.

Ранее екатеринбуржцы выбрали проект благоустройства набережной Верх-Исетского пруда. В голосовании приняли участие более семи тысяч человек. Причалы, бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий — все это должно появиться до 2030 г.

Источник изображений в тексте: телеграм-канал «Брусники».

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