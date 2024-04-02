У Администрации Екатеринбурга появится своя девелоперская компания

Муниципальное предприятие «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» будет преобразовано в ООО «Городской застройщик». Компания сможет строить жилье, дороги, управлять недвижимостью.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о преобразовании муниципального предприятия «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» в ООО «Городской застройщик» вследствие приватизации МУПа.

Размер уставного капитала компании — 598 млн руб.

«Целью и предметом деятельности Общества является решение социальных задач в сфере строительства и реконструкции», — сказано в уставе организации. При этом компания сможет вести коммерческую деятельность:

разрабатывать и управлять строительными проектами,

строить жилые и нежилые здания,

строить дороги и автомагистрали,

строить инженерные коммуникации для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

вести деятельность по благоустройству ландшафта и др.

управлять недвижимостью.

Кроме того, «Городской застройщик» сможет стать куратором проектов КРТ в Екатеринбурге.

Курировать работу «Городского застройщика» будет комитет по строительству администрации города.

В мэрии объяснили, что приватизация связана с требованием федерального закона, согласно которому к 2025 г. все унитарные предприятия, не являющиеся монополиями, должны быть ликвидированы или реорганизованы.

Ранее DK.RU сообщил, что мэрия Екатеринбурга собирается отдать земли садовых товариществ под многоэтажки.

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