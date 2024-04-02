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У Администрации Екатеринбурга появится своя девелоперская компания

У Администрации Екатеринбурга появится своя девелоперская компания
Иллюстрация: DK.RU

Муниципальное предприятие «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» будет преобразовано в ООО «Городской застройщик». Компания сможет строить жилье, дороги, управлять недвижимостью.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о преобразовании муниципального предприятия «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» в ООО «Городской застройщик» вследствие приватизации МУПа.

Размер уставного капитала компании — 598 млн руб.

«Целью и предметом деятельности Общества является решение социальных задач в сфере строительства и реконструкции», — сказано в уставе организации. При этом компания сможет вести коммерческую деятельность:

  • разрабатывать и управлять строительными проектами,
  • строить жилые и нежилые здания,
  • строить дороги и автомагистрали,
  • строить инженерные коммуникации для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
  • вести деятельность по благоустройству ландшафта и др.
  • управлять недвижимостью.

Кроме того, «Городской застройщик» сможет стать куратором проектов КРТ в Екатеринбурге.

Курировать работу «Городского застройщика» будет комитет по строительству администрации города.

В мэрии объяснили, что приватизация связана с требованием федерального закона, согласно которому к 2025 г. все унитарные предприятия, не являющиеся монополиями, должны быть ликвидированы или реорганизованы.

Ранее DK.RU сообщил, что мэрия Екатеринбурга собирается отдать земли садовых товариществ под многоэтажки.

Напомним, что во Втузгородке появится новый квартал на 187 тыс. «квадратов» жилья. Промзона площадью 2,6 гектара за оборонным заводом «Вектор» войдет в программу редевелопмента. В микрорайоне построят новые дороги и проложат новую трамвайную ветку.

Автор: Виктория Говорковская
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