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Во Втузгородке появится новый квартал на 187 тыс. «квадратов» жилья

Во Втузгородке появится новый квартал на 187 тыс. «квадратов» жилья
Иллюстрация: ru.freepik.com

Промзона площадью 2,6 гектара за оборонным заводом «Вектор» войдет в программу редевелопмента. В микрорайоне построят новые дороги и проложат новую трамвайную ветку.

#НОВОСТРОЙКИ#НОВОСТИ

Участок площадью 2,6 гектара в промзоне за оборонным заводом «Вектор» принадлежит ООО «Магистраль» (сейчас там находятся склады). Компания добивается смены его функционального назначения с зоны торговых объектов и логистики на зону общественно-деловой застройки, которая сделает возможным строительство жилья. Предварительно речь идет о комплексе из четырех 22-этажных корпусов.

Вопрос о редевелопменте территории в ближайшее время вынесут на общественные обсуждения.

В настоящий момент реновацией этой территории уже занимаются девелоперы «Первостроитель», «Виктория», «Мост» и ГК «Сторинг». Согласно стратегии социально-экономического развития Кировского района, до 2030 г. здесь построят 187,5 тыс. кв. м жилья.

Кроме того, на улице Гагарина появится разворотное трамвайное кольцо: новая ветка соединит территорию с существующей линией на Малышева. Улица Вишневая станет магистральной в микрорайоне.  

Ранее DK.RU сообщил, что четвертый проект КРТ в Екатеринбурге будет реализован на участке площадью 1,2 га на пересечении улиц Челюскинцев и Восточная. В этой локации можно возвести более 68,5 тыс. кв. м жилья. В зоне будущей застройки окажется автосалон «Оками Север» (открыт в 2013 г. как дилерский центр Toyota), производственно-складская база и трансформаторная подстанция.

Напомним, что на месте одного из старейших рынков города могут появиться многоэтажки.

Читайте также: На девелоперский рынок Екатеринбурга выходит новый игрок. На этот раз — из Удмуртии

Автор: Виктория Говорковская
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