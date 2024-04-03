В рейтинг миллиардеров Forbes по итогам 2023 г. вошли 125 россиян, в т.ч. пять свердловчан

Forbes опубликовал 38-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Количество долларовых миллиардеров из России увеличилось до рекордных 125 человек.

Первое место в российском списке Forbes впервые занял экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием $28,6 млрд. До этого лидерами среди российских бизнесменов в ежегодных рейтингах становились Владимир Лисин (четыре раза), Роман Абрамович, Алишер Усманов и Леонид Михельсон (по три раза), Владимир Потанин (два раза) и еще пять миллиардеров по одному разу.

В рейтинге Forbes — пять человек из Свердловской области. Это экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын ($4,4 млрд), основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин ($3,8 млрд), экс-президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский ($3,3 млрд), владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик ($2,2 млрд) и коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин ($1 млрд).

Ранее DK.RU сообщал, что по предварительным оценкам представителей ФНС России по Свердловской области, за 2023 г. обеднел примерно каждый пятый миллиардер. Более точная информация появится после завершения декларационной кампании.

Также отметим, что дочь Андрея Козицына Мария Козицына заняла 10-е место рейтинга Forbes «Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2023».

Цифра россиян в рейтинге могла подняться до 135 человек, но в 2023 г. 10 миллиардеров отказались от российского гражданства. Сейчас Александр Герко ($10,4 млрд) и Николай Сторонский ($2,7 млрд) представляют Великобританию, Юрий Мильнер ($5,9 млрд) — Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) — Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд), Владимир Крупчак ($1,2 млрд) — Кипр, Василий Анисимов ($1,7 млрд) — Хорватию и Рубен Варданян ($1,1 млрд) — Армению.

Совокупное состояние 125 российских миллиардеров за год составило $576,8 млрд. Это ниже рекорда 2021 г., когда суммарный капитал 123 миллиардеров России равнялся $606,2 млрд.

Второй год подряд богатейшим человеком мира стал глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием $233 млрд. В топ-10 вернулся Марк Цукерберг, чье состояние за год выросло с $64,4 до $177 млрд. В топ-20 попала одна женщина — Франсуаза Бетанкур-Майерс, вице-председатель L’Oréal ($99,5 млрд).