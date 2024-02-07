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На Среднем Урале сократилось число миллиардеров

На Среднем Урале сократилось число миллиардеров
Иллюстрация: ru.freepik.com

По предварительным оценкам представителей УФНС, за последний год обеднел примерно каждый пятый миллиардер. Более точная информация появится после завершения декларационной кампании.

#ИХ ДОХОДЫ#НОВОСТИ

За последний год в Свердловской области сократилось число миллиардеров. Своими оценками на пресс-конференции поделилась заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

Окончательные выводы можно делать только после того, как все они подадут декларации о доходах за 2023 г. Но уже сейчас мы видим, что число миллиардеров уменьшится. По предварительным оценкам — примерно на 20-30%, — заявила Марина Рябова.

Она также сообщила, что декларационная кампания стартовала 1 января. Крайний срок подачи декларации о доходах в этом году — 2 мая.

Ранее DK.RU писал, что уральские бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский вошли в рейтинг Forbes 2023.

  • Экс-генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын оказался на 636 месте. Его состояние оценивается в $4,3 млрд. Хотя бизнесмен попал в санкционные списки, за год оно выросло на $2,4 млрд.
  • Основатель РМК Игорь Алтушкин — на 852 месте с состоянием в $3,4 млрд (плюс $1,6 млрд за год).
  • Экс-бенефициар ТМК, бывший член совета директоров ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский — на 1725 месте. Его состояние оценено в $1,7 млрд (минус $0,7 млрд за год). 

Также сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг «Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2023». В нем 49 имен. Дочь экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына Мария вошла в первую десятку.

Читайте также на DK.RU о том, что Свердловская область оказалась в числе регионов с наибольшей убылью бизнеса. За прошлый год закрылось более 9 тыс. предприятий — это на 1,8 тыс. больше, чем открылось, сообщает Finexpertiza.

Автор: Елизавета Порошина
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