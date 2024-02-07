На Среднем Урале сократилось число миллиардеров
По предварительным оценкам представителей УФНС, за последний год обеднел примерно каждый пятый миллиардер. Более точная информация появится после завершения декларационной кампании.
За последний год в Свердловской области сократилось число миллиардеров. Своими оценками на пресс-конференции поделилась заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова.
Окончательные выводы можно делать только после того, как все они подадут декларации о доходах за 2023 г. Но уже сейчас мы видим, что число миллиардеров уменьшится. По предварительным оценкам — примерно на 20-30%, — заявила Марина Рябова.
Она также сообщила, что декларационная кампания стартовала 1 января. Крайний срок подачи декларации о доходах в этом году — 2 мая.
Ранее DK.RU писал, что уральские бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский вошли в рейтинг Forbes 2023.
- Экс-генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын оказался на 636 месте. Его состояние оценивается в $4,3 млрд. Хотя бизнесмен попал в санкционные списки, за год оно выросло на $2,4 млрд.
- Основатель РМК Игорь Алтушкин — на 852 месте с состоянием в $3,4 млрд (плюс $1,6 млрд за год).
- Экс-бенефициар ТМК, бывший член совета директоров ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский — на 1725 месте. Его состояние оценено в $1,7 млрд (минус $0,7 млрд за год).
Также сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг «Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2023». В нем 49 имен. Дочь экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына Мария вошла в первую десятку.
Читайте также на DK.RU о том, что Свердловская область оказалась в числе регионов с наибольшей убылью бизнеса. За прошлый год закрылось более 9 тыс. предприятий — это на 1,8 тыс. больше, чем открылось, сообщает Finexpertiza.