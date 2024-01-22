Свердловская область оказалась в числе регионов, с наибольшей убылью бизнеса

За прошлый год закрылось более 9 тыс. предприятий — это на 1,8 тыс. больше, чем открылось. Существенное сокращение наблюдается и в соседней Челябинской области.

Согласно исследованию аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в прошлом году в России количество закрытых коммерческих предприятий уменьшилось до 254 тыс. — это рекордно низкий показатель за последние восемь лет.

В 2015 г. предприятия чаще открывались, чем закрывались. Но уже с 2016 г. ФНС начала активную кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, и картина поменялась на противоположную. Эксперты отмечают, что снижение смертности бизнеса в 2023 году связано с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний.

Однако, если посмотреть на ситуацию в региональном разрезе, в большинстве субъектов РФ бизнес все-таки чаще закрывался. Наибольшая убыль компаний зафиксирована: в Санкт-Петербурге (–7,7 тыс.), Самарской области (–6,1 тыс.) и Татарстане (–3,3 тыс.). Из регионов УрФО в топ-10 попали Свердловская область (–1,8 тыс.) и Челябинская область (–1,2 тыс.). А в Тюменской области убыль бизнеса в прошлом году наоборот остановилась (открылось и закрылось примерно одинаковое количество компаний).

По данным ФНС, в прошлом году в Свердловской области было открыто 7,2 тыс. компаний, закрыто — 9 тыс. Годом раньше открытых коммерческих предприятий было больше, чем закрытых — 8 тыс. против 7,4 тыс., сообщал DK.RU.

Также DK.RU писал, что в этом году около 40 свердловских компаний оплатят налог на сверхприбыль. Его должны перечислить в бюджет компании, чья средняя арифметическая величина прибыли в 2021-2022 гг. превысит этот же показатель в 2019-2020 гг. больше, чем на 1 млрд руб.

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